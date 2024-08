Fotos das Olimpíadas de Paris: veja as imagens de hoje, sexta-feira (02/08)

Hugo Calderano do Brasil em ação durante sua partida semifinal contra Truls Moregard da Suécia. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

O brasileiro Hugo Calderano serve a bola para o sueco Truls Moregard durante as semifinais de simples do tênis de mesa masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na South Paris Arena em Paris em 2 de agosto de 2024. (JUNG Yeon-je / AFP)

O brasileiro Hugo Calderano devolve a bola para o sueco Truls Moregard durante as semifinais de simples do tênis de mesa masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na South Paris Arena em Paris em 2 de agosto de 2024. (WANG Zhao / AFP)

Luana Silva do Brasil pega uma onda. (Ben Thouard/Pool via REUTERS)

Luana Silva do Brasil rema antes de sua eliminatória. (Ben Thouard/Pool via REUTERS)

Ushangi Kokauri do Azerbaijão em ação contra Rafael Silva do Brasil. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Molly Meech da Nova Zelândia, Jo Aleh da Nova Zelândia, Giorgia Bertuzzi da Itália, Jana Germani da Itália, Martine Soffiatti Grael do Brasil e Kahena Kunze do Brasil em ação. (REUTERS/Lisi Niesner)

Camilla Gomes do Brasil em ação. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Valdileia Martins do Brasil em ação. (REUTERS/Pawel Kopczynski)

Fernando Gil Kreling do Brasil, Thales Hoss do Brasil, Flavio Resende Gualberto do Brasil e Ricardo Lucarelli Souza do Brasil reagem durante uma partida. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Harrison Williams dos Estados Unidos, Rik Taam da Holanda, José Fernando Ferreira Santana do Brasil, Heath Baldwin dos Estados Unidos, Makenson Gletty da França e Leo Neugebauer da Alemanha em ação durante a segunda bateria. (REUTERS/Dylan Martinez)

Harrison Williams dos Estados Unidos, Makenson Gletty da França, Leo Neugebauer da Alemanha e Jose Fernando Ferreira Santana do Brasil em ação durante as eliminatórias. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ana Luiza Sliachticas Caetano do Brasil e Marcus D'Almeida do Brasil em ação. (REUTERS/Tingshu Wang)

Fernando Ferreira Santana do Brasil em ação. (REUTERS/Dylan Martinez)

Valdileia Martins do Brasil em ação. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Valdileia Martins do Brasil reage. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Beatriz Souza do Brasil em ação contra Izayana Marenco da Nicarágua. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Hayun Kim da Coreia do Sul em ação contra Beatriz Souza do Brasil. (REUTERS/Arlette Bashizi)

Audrey Leduc do Canadá, Julia Henriksson da Suécia e Vitoria Cristina Rosa do Brasil em ação durante as eliminatórias. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Audrey Leduc do Canadá, Julia Henriksson da Suécia, Maboundou Kone da Costa do Marfim e Vitoria Cristina Rosa do Brasil em ação durante as eliminatórias. (REUTERS/Phil Noble)

O técnico do Brasil, Aleksandar Petrovic, da Croácia, reage (REUTERS/Brian Snyder)

Bruno Caboclo do Brasil em ação contra Yuta Watanabe do Japão (REUTERS/Brian Snyder)

Bruno Caboclo do Brasil e Gui Santos do Brasil em ação contra Josh Hawkinson do Japão e Yuta Watanabe do Japão Pool via (REUTERS/Antonin Thuillier)

Martine Soffiatti Grael do Brasil e Kahena Kunze do Brasil em ação. (REUTERS/Andrew Boyers)

Martine Soffiatti Grael do Brasil e Kahena Kunze do Brasil em ação. (REUTERS/Lisi Niesner)

Abdelrahman Elhossiny Eissa do Egito, Lucas Saatkamp do Brasil e Darlan Ferreira Souza do Brasil em ação. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Lucas Saatkamp do Brasil, Ricardo Lucarelli Souza do Brasil, Flavio Resende Gualberto do Brasil, Fernando Gil Kreling do Brasil e Alan Souza do Brasil reagem durante a partida. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)