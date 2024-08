Olimpíadas 2024: Beatriz Souza vence sul-coreana e está na semifinal do judô em Paris

A judoca Beatriz Souza está garantida na semifinal do peso-pesado nas Olimpíadas de Paris. Na quinta posição do ranking mundial, a brasileira entrou direto nas oitavas de final e venceu a atleta de Nicarágua Izayana Marenco por ippon e a sul-coreana Kim Hayun por waza-ari.

Com isso, a brasileira vai para a semi e está uma vitória de garantir uma medalha nos Jogos Olímpicos. Beatriz volta ao tatame às 11h para enfrentar a francesa Romane Dicko, que é a líder do ranking mundial.

VEJA MAIS

Na estreia, Beatriz precisou de apenas 41 segundos para aplicar um belo ippon em Marenco, com um harai-goshi. Depois, nas quartas de final, a brasileira encarou a Kim Hayun e a luta teve polêmica, assim como outros duelos de atletas do Brasil.

Beatriz e Kim iniciaram a luta se estudando bastante. Por conta da falta de combate, ambas foram punidas com dois shidôs (cartão amarelo) e foram para o golden score penduradas. No tempo adicional, a sul-coreano atacou a brasileira, que aplicou a técnica de sacrifício e conseguiu um waza-ari.

Contudo, inicialmente, a arbitragem marcou ippon para Hayun, mas, após revisão, a marcação foi revertida e Souza saiu com a vitória.

Já no masculino, Rafael Silva, o Baby, perdeu na estreia para Ushangi Kokauri. O judoca levou dois shidôs e na reta final levou dois waza-ari e foi eliminado. Com isso, o atleta, que está com 37 anos, se despede de Paris sem chances de medalhas.