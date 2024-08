Olimpíadas 2024: triatletas são hospitalizados após nadarem no rio Sena

Em meio a diversas polêmicas sobre a qualidade da água no rio Sena, em Paris, alguns atletas foram hospitalizados após provas das Olimpíadas 2024 no local. O caso ocorreu após a desistência da Bélgica de participar da prova do triatlo de revezamento misto, que passaria pelas águas do Sena. Adrien Brifford, da Suíça, também não participou da disputa após sofrer uma infecção gastrointestinal.

A prova, ocorreu na manhã desta segunda-feira (05/8), com o nado no rio Sena em uma das etapas da competição. O Time Brasil terminou em oitavo lugar, enquanto a Alemanha garantindo o ouro, Estados Unidos a prata e a Inglaterra o bronze.

Após a desistência da prova, a Bélgica confirmou que a triatleta Claire Michel, que está hospitalizada há quatro dias, foi infectada pela bactéria E.coli. A bactéria, presente em águas poluídas, causa infecção e tem como sintomas recorrentes fortes cólicas abdominais e diarreia com sangue.

VEJA MAIS

Já em relação ao triatleta Adrien Brifford, a Suíça não confirmou se o motivo da internação seria por conta da mesma infecção que a atleta belga. O diretor médico da delegação declarou ainda não ter certeza se a hospitalização do atleta está relacionada a qualidade da água do Sena.

Provas adiadas

Anteriormente, as provas de triatlo no rio Sena já haviam sido adiadas por conta da qualidade da água, já que especialistas não haviam liberado o nado no local. Mesmo com adiamentos e cancelamentos de treinos no local, as provas do triatlo ocorreram normalmente nesta segunda-feira.