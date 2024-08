Olimpíadas 2024: Treinos da maratona aquática no rio Sena são cancelados por má qualidade da água

Os treinos de familiarização da maratona aquática previstos para ocorrer nesta terça-feira (6) no rio Sena foram cancelados. De acordo com a organização dos Jogos Olímpicos de Paris a decisão foi tomada por conta dos níveis de poluição.

Nesta terça-feira (6), a World Aquatics (federação internacional de esportes aquáticos) afirmou que os testes realizados não atestaram boa qualidade da água e, por isso, não seria seguro deixar os atletas entrarem no rio.

"Após a reunião diária de situação desta manhã entre Ville de Paris, Paris 2024 e World Aquatics, foi decidido que a sessão de familiarização que aconteceria hoje, 6 de agosto de 2024, foi cancelada", informou o comunicado.

Esta não é a primeira vez que a situação ocorre no rio Sena. Antes da disputa do triatlo, as sessões de treinamento no local também foram canceladas. Além disso, a organização suspendeu e adiou a prova por conta da má qualidade da água. A modalidade chegou a ser dúvida para a edição dos Jogos, mas foi realizada.

Novos testes serão realizados no rio para atestarem a qualidade da água. Caso seja reprovado novamente, a organização trabalha com a possibilidade de levar a disputa da maratona aquática para o mesmo local onde são realizadas as provas de canoagem de velocidade. Até as novas testagens, a prova segue no rio Sena.

Na prova feminina, o Brasil é um dos favoritos ao ouro. A brasileira Ana Marcela Cunha é a atual campeã da modalidade e busca o bicampeonato.