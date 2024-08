Olimpíadas 2024: Atletismo, canoagem e mais; confira os resultados do Brasil nesta madrugada

O Brasil tem um representante garantido na final do lançamento de dardo nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro Luiz Maurício Silva quebrou o recorde sul-americano no início da manhã desta terça-feira (6) e avançou para a decisão.

No terceiro lançamento, Luiz conseguiu se recuperar após alguns erros no começou da prova e fez 85m91. O atleta brasileiro comemorou o resultado e está confiante para chegar bem na final.

"Agora é voltar para a final com outra cabeça. Foi um bom lançamento (85m91) e é isso. Eu gostei muito da qualificação. Tive alguns erros no começo, ajustei durante a competição e é isso. Agora é chegar na final e ir para cima", declarou Luiz após a prova.

O brasileiro Pedro Henrique Rodrigues disputou a mesma prova pelo Grupo A antes de Luiz, mas foi eliminado.

Canoagem de Velocidade

Mais cedo, o medalhista olímpico Isaquias Queiroz e Jacky Godmann se garantiram nas quartas de final da canoagem classe CS 500m após passarem em terceira na bateria. Ainda hoje, os dois retornaram às águas de Paris para tentar uma vaga na semifinal e conseguiram.

Na bateria, Isaquias Queiroz e Jack Godmann superaram a dupla francesa e romena na metade da prova e passaram os 500m em primeiro lugar, garantindo a vaga na semi. Os dois são favoritos a subirem no pódio na categoria.

Hipismo

O Brasil terminou as Olimpíadas de Paris sem medalhas no hipismo. O brasileiro com mais participações em Jogos Olímpicos, Rodrigo Pessoa - com Major Tom -, não conseguiu fazer uma boa prova na final e foi eliminado por não completar o percurso.

Já Stephan Barcha, com o cavalo Primavera, conseguiu finalizar o seu percurso em 80.07 e terminou quinto. O brasileiro chegou a brigar pelo bronze, no entanto, o atleta teve 4 pontos de penalidade e foi superado por Steve Guerdat, da Suíça, e logo depois por Maikel Van der Vleuten, da Holanda. O ouro ficou com o alemão Christian Kukuk.