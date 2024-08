Atletas encontram vermes em comida da Vila Olímpica e criticam qualidade das refeições

As Olimpíadas de Paris 2024 estão sendo marcadas por uma série de polêmicas, e a alimentação dos atletas é o novo ponto de discussão. O nadador britânico Adam Peaty, seis vezes medalhista olímpico, denunciou a presença de vermes na comida servida na Vila Olímpica, gerando grande repercussão e críticas à organização do evento.

Em entrevista ao jornal "The I", Peaty expressou sua insatisfação com a qualidade das refeições oferecidas aos atletas. "O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente", afirmou o atleta.

O nadador também criticou a ênfase na sustentabilidade, que segundo ele, prejudicou a qualidade da alimentação. "A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar?", questionou Peaty.

A organização das Olimpíadas, por sua vez, afirmou ter tomado conhecimento das reclamações e já teria aumentado a quantidade de produtos pedidos para atender à demanda dos atletas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)