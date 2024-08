Olimpíadas 2024: Pelo menos 40 atletas testaram positivo para covid nos Jogos Olímpicos

Pelo menos 40 atletas dos Jogos Olímpicos de Paris testaram positivo para a Covid-19, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (06/08) por Maria Van Kerkhove, diretora técnica para Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da Organização Mundial da Saúde (OMS).

VEJA MAIS

Em coletiva de imprensa realizada em Genebra, Maria Van Kerkhove afirmou que a presença de casos positivos entre os atletas não é surpreendente, dada a circulação do vírus em diversos países. No entanto, ela destacou que o impacto atual é diferente dos anos anteriores (2020, 2021 e 2022), devido a melhorias no atendimento médico, na testagem, na proteção proporcionada por infecções anteriores e na vacinação.

A diretora também comentou que o Comitê Olímpico, em colaboração com a OMS, avaliou várias estratégias para enfrentar a pandemia durante os Jogos e implementou medidas adequadas para o evento. Van Kerkhove não forneceu detalhes sobre os países de origem dos atletas infectados.