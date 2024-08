Olimpíadas 2024: Jogadora da Espanha menospreza atuação do Brasil após derrota: 'Não joga futebol'

A camisa 10 da Espanha Jenni Hermoso não lidou bem com a derrota por 4 a 2 para a Seleção Brasileira feminina na semifinal das Olimpíadas de Paris. Após o jogo, a atacante espanhola se irritou com a derrota e menosprezou o futebol feminino do Brasil.

"Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não é futebol... Bem, queremos ir para o bronze. Vamos ver se fazemos um bom jogo", declarou a jogadora.

VEJA MAIS

O Brasil não era favorito para duelo contra a Espanha, que já havia vencido a equipe brasileira na fase de grupos por 2 a 0. No entanto, a Seleção canarinho entrou muito bem em campo e conseguiu uma vitória maiúscula contra as atuais campeãs do mundo.

Hermoso não quis dar méritos as jogadoras brasileiras. A atacante espanhola criticou bastante o estilo de jogo da Seleção e disse que no duelo a Espanha não "jogou um bom futebol" e por isso perdeu.

"Tínhamos muitas esperanças, depois de um ano super bonito. Seria muito bonito jogar uma final de Olimpíadas, mas sabemos que hoje não jogamos um bom futebol. Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Tampouco, não jogamos nosso futebol. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival", analisou.

"Elas nos estudaram, souberam como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze", completou a atacante.

A Seleção Brasileira volta a uma final de Jogos Olímpicos após 16 anos e vai encarar a poderosa equipe dos Estados Unidos na decisão, que o ocorre no sábado (10), às 12h.