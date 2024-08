Olimpíadas 2024: Brasil na final do futebol feminino e vôlei nas semis; veja os resultados do dia

As mulheres brasileiras continuam a destacar-se nas Olimpíadas de Paris 2024. No dia seguinte ao ouro de Rebeca Andrade na final do solo da ginástica e à prata de Tati Weston-Webb no surfe, o futebol e o vôlei femininos conquistaram vitórias importantes nesta terça-feira.

Confira os resultados:

Futebol feminino - a seleção brasileira já garantiu a prata e busca mais. Na semifinal, venceu a Espanha, atual campeã mundial, por 4 a 2, com gols de Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin. A final será contra os Estados Unidos no sábado (10), às 12h, em busca do ouro inédito após as pratas de 2004 e 2008.

(REUTERS/Andrew Boyers) (REUTERS/Andrew Boyers)

Vôlei feminino - Após a eliminação do time masculino, a equipe feminina venceu a República Dominicana nas quartas de final por 3 sets a 0, garantindo vaga nas semifinais, onde enfrentará os EUA na próxima quinta-feira.

(REUTERS/Siphiwe Sibeko) (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Vôlei de praia - Evandro e Arthur, que mantinham uma campanha invicta até as quartas de final, foram derrotados pela dupla sueca Ahman e Hellvig na tarde desta terça-feira. Com uma atuação abaixo do esperado e muitos erros, os brasileiros perderam por 2 sets a 0, parciais de 17/21 e 16/21, encerrando sua participação nas Olimpíadas de Paris.

(REUTERS/Louisa Gouliamaki) (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

VEJA MAIS



Skate park feminino - Não teve medalha, mas a skatista Dora Varella, de 23 anos, terminou em quarto lugar depois de uma volta excelente, que garantiu 89.14 pontos. Foi a melhor colocação do Brasil na prova feminina do park nos Jogos, superando a sétima posição da própria Dora em Tóquio. Raicca Ventura e Isadora Pacheco também competiram, mas não chegaram à final.

(REUTERS/Pilar Olivares) (REUTERS/Pilar Olivares)

Atletismo - Luiz Maurício da Silva vai disputar a final do lançamento de dardo após avançar em quarto no Grupo B e sexto geral, com a marca de 85m91, quebrando o recorde sul-americano que já era seu (85m57). A final será na quinta-feira, às 15h25 (horário de Brasília). Pedro Henrique Rodrigues foi eliminado na mesma prova. Rafael Pereira avançou em primeiro na bateria de repescagem dos 110m com barreiras, com o tempo de 13s54, classificando-se para as semifinais que serão disputadas nesta quarta-feira. Tiffani Marinho foi eliminada dos 400 metros rasos, assim como Lissandra Campos e Eliane Martins do salto em distância.

(REUTERS/Dylan Martinez) (REUTERS/Dylan Martinez)

Canoagem de velocidade - Isaquias Queiroz e Jack Godmann estão nas semifinais da prova C2 500m, após terminarem em primeiro na bateria das quartas de final. As finais serão na quinta-feira, e Isaquias competirá também na quarta-feira nas eliminatórias do C1 1000m

(REUTERS/Molly Darlington) (REUTERS/Molly Darlington)

Hipismo - O Brasil ficou sem medalha no hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris. Stephan Barcha e Primavera terminaram em 5º lugar na final na Arena do Chateau, no Palácio de Versalhes. Rodrigo Pessoa e Major Tom não completaram o percurso devido a duas penalidades.

(Pierre-Philippe MARCOU / AFP) (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Vela - Duas duplas brasileiras se classificaram para o medal race: Henrique Haddad e Isabel Swan na classe 470 (dinghy misto) e João Siemsen e Marina Mariutti Arndt no multicasco misto. No entanto, ambas as duplas não têm chances de medalha, mesmo com a pontuação dobrada na medal race.

(REUTERS/Lisi Niesner) (REUTERS/Lisi Niesner)