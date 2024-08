Olimpíadas 2024: Dora Varella se classifica e vai disputar medalhas no skate park feminino

A skatista Dora Varella conquistou vaga para a final do skate park feminino nas Olimpíadas de Paris. A brasileira conseguiu uma nota de 82.29 após as duas apresentações e ficou com a oitava colocação geral, a última posição da zona de classificação para a decisão. Já Isadora Pacheco e Rácica Ventura, representantes do Brasil na prova, ficaram na nona e 12ª colocação, respectivamente, e foram eliminadas.

A prova da final do skate park ocorre ainda nesta terça-feira (6), a partir das 12h. A decisão terá três voltas para cada uma das oito atletas classificadas e a maior nota conquistada nas tentativas será a grande campeã.

O Brasil não é favorito na disputa, mas, se passar pelas provas sem erros, a brasileira pode brigar por pódio. Na classificatória, as atletas do Brasil acabaram cometendo algumas falhas, o que prejudicou a nota e a classificação.

Raicca Ventura, por exemplo, fez uma boa primeira volta. No entanto, na segunda, onde o grau de dificuldade seria maior, ela acabou caindo e não melhorou a nota. Com isso, Dora, na última bateria, superou a skatista, que também foi ultrapassada por Ruby Trew, Heili Sirvio e Naia Laso, ficando em 12º.

Raicca Ventura acabou tendo falhas na apresentação (REUTERS/Mike Blake)

Já Isadora Pacheco ficou ainda mais próxima de ir para a final. A brasileira figurou entre as quatro colocadas após boa nota na primeira volta. Contudo, foi superada pelas adversárias.

Dora pegou a vaga no limite. A skatista estava pressionada na última bateria e, em uma briga direta com Trew, garantiu a nota de 82.29 na segunda volta, mas errou na terceira. A classificação parecia estar nas mãos de Ruby, no entanto, a atleta da Austrália errou no final e não superou a brasileira.