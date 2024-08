Surfista tem perna arrancada por tubarão na Austrália; vídeo

Um surfista de 23 anos foi atacado por um tubarão em Port Macquarie, cidade litorânea de Nova Gales do Sul, na Austrália. Durante a investida do animal, ele teve a perna arrancada. Imagens divulgadas pela mídia local mostram o momento exato do ataque.

O drama de Kai McKenzie começou quando uma grande barbatana se aproximou da prancha, fazendo com que ele se desequilibrasse. Logo em seguida, vem o ataque. Autoridades locais estimam que o tubarão tinha cerca de três metros de comprimento. O caso chocou os moradores da cidade.

De acordo com a imprensa australiana, mesmo após a perda da perna, Kai conseguiu subir novamente na prancha e alcançar a praia, onde recebeu socorro. Um policial que estava de folga no local improvisou um torniquete com uma coleira de cachorro para conter o sangramento até a chegada do serviço de emergência.

A perna de Kai foi levada pela maré e encontrada mais tarde por moradores da região. Ela foi transportada para o hospital, onde uma equipe médica avalia a possibilidade de uma cirurgia. Atualmente, o surfista está internado em estado grave, mas com o quadro de saúde considerado estável.

Após receber os primeiros socorros, Kai foi transferido de avião para um hospital de trauma em Newcastle, a cerca de 200 km do local do acidente. A perna encontrada também foi enviada para a mesma unidade de saúde.

Após um período de recuperação de uma grave lesão no pescoço que o havia afastado do surf, Kai retomou lentamente as atividades e estava há pouco tempo surfando novamente.

O caso gerou grande comoção na Austrália, levando à criação de uma campanha de arrecadação de fundos na plataforma GoFundMe para apoiar a família de Kai e cobrir os custos médicos. Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 280 mil.