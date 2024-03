Vídeo: Cuidador tem órgãos genitais quase arrancados por crocodilo

No último domingo (17), um crocodilo de 4,5 metros atacou um cuidador no parque temático Crocodile Creek, localizado na África do Sul. O animal mordeu a perna do homem, causando sérios danos, quase chegando a arrancar seus órgãos genitais, após ser provocado com um pedaço de madeira.

As imagens registradas mostram o momento exato do ataque. O cuidador estava dentro do recinto do animal em Ballito, na província de Kwa-Zulu Natal, e sofreu uma lesão grave na perna. Ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital Victoria para receber pontos.

Segundo o jornal Daily Mail, um membro da equipe do parque afirmou que o cuidador "teve uma lesão grave na perna direita, perto dos órgãos genitais. Se fosse mais um centímetro, suas futuras manifestações poderiam ter sido um pouco agudas”.

O crocodilo envolvido no incidente é o segundo maior réptil em tamanho e força de mordida do mundo, ficando atrás apenas do crocodilo de água salgada.