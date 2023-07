Mulher fica noventa minutos presa na boca de crocodilo e sobrevive; entenda

Uma mulher de 38 anos, chamada Falmira de Jesus, ficou cerca de 90 minutos presa na boca de um crocodilo na última quinta-feira (27), e conseguiu sobreviver. Ela coletava água em um riacho quando foi surpreendida pelo animal que saiu das folhagens. O caso ocorreu na Indonésia.

VEJA MAIS

Falmira foi mordida pelo animal e arrastada para dentro do riacho, mas lutou para não ser devorada. Um grupo de pessoas que trabalhava próximo do local ouviu os gritos da mulher e correu em seu socorro. Utilizando varas longas eles cercaram o animal no intuito de acuá-lo e fazer com que ele soltasse a vítima. Falmira só conseguiu se libertar das presas do crocodilo depois de quase 90 minutos.

Ela teve ferimentos graves nos braços, pernas e pés, e foi levada para um hospital após o resgate. A mulher segue internada e recebe tratamento para fechar os ferimentos e evitar possíveis infecções.

Indonésia está entre os países com o maior número de ataques de crocodilo no mundo

Os ataques de crocodilo são eventos de certa forma raros, mas ocorrem com mais incidência em alguns países. Entre eles a Austrália, Índia, Bangladesh e a Indonésia. No país onde ocorreu o ataque da última semana, a grande extensão de áreas de manguezal e habitats com água doce, propiciam um local perfeito para a existência dos animais.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)