Fafá de Belém abre desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí

A cantora Fafá de Belém abriu oficialmente o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A artista paraense foi escolhida para dar voz ao início da apresentação da Acadêmicos de Niterói no desfile do Grupo Especial.

Fafá interpretou “Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz”, canção que se tornou símbolo das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A performance marcou o começo do desfile da escola, campeã da Série Ouro 2025.

VEJA MAIS

Além da participação da cantora, a atriz Dira Paes também integra a lista de convidados da Acadêmicos de Niterói para desfilar na Sapucaí, interpretando Dona Lindu, mãe do presidente.