Miss Bumbum se pronuncia sobre vídeo onde ela pratica sexo oral na rua

A Miss Bumbum 2023, Larissa Sumpani, foi alvo de críticas após ter um vídeo íntimo vazado com o namorado. Nas imagens, é possível ver a influenciadora praticando sexo oral com o namorado, no meio da rua, durante o Carnaval.

No Instagram, Larissa foi criticada me muitos comentários, mas ela se defendeu dizendo que não fez nada de errado.

“Gente, calma, primeiro que eu não fiz nada de errado. Quem viu o vídeo está vendo que isso é uma coisa supercomum, tá bom? E segundo, é Carnaval. Carnaval a gente vai para rua para quê? Para se divertir. Não precisa desse estresse todo”, respondeu ela.

Apesar de muitos comentários ofensivos, a Miss Bumbum agradeceu alguns seguidores que defenderam e apoiaram ela. “Já vi muita gente fazendo coisa bem pior e todo mundo aplaude. Quando sou eu, qualquer coisinha já começam a julgar e criticar. Mas eu aposto que queriam ter 1% da minha coragem”, declarou ela nas redes sociais

Larissa Sumpani produz conteúdo para plataformas de conteúdo adulto e namora com Vitor Prado, ator de filmes pornô gay. Ela já foi questionada sobre o namoro com o ator e garantiu que ele não é gay. “Vitor é hétero, mas grava esses vídeos de forma extremamente profissional. Ele não sente atração por homens”.