Miss Bumbum: representante de SP conta sobre fetiche por fezes e sexo por 4 dias sem parar

A representante do Estado do São Paulo no concurso Miss Bumbum 2023 Francielly Lima, 25 anos, revelou que já chegou a transar durante quatro dias com intervalos apenas para comer. A relação ocorreu com a mesma pessoa em motel de quinta a domingo.

Francielly, que é desenvolvedora de softwares, participa do Miss Bumbum após o incentivo de amigos. "Eu já tinha visto o concurso em anos anteriores e, por conta do meu bumbum avantajado, meus amigos sempre falavam que eu tinha que participar", disse. O bumbum de Francielly mede 110 cm.

Ao portal UOL, ela também respondeu que já recebeu propostas estranhas de fãs. Alguns se disponibilizaram para limpar a casa da modelo e ofereceram as partes íntimas para receber "chutes" dela. "Uma pessoa já ofereceu R$ 5 mil para passar uma noite comigo", completou.

Um dos mais estranhos foi um pedido para vender suas fezes, segundo a modelo. "Um cara queria que eu vendesse minhas fezes três vezes na semana por R$ 600. Se ele gostasse, seria semanalmente. Queria que trocássemos as fezes pelo dinheiro num shopping. Era como um exame", conta.