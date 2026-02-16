Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Sapucaí registra vaias a show drones após atraso da Portela no desfile no Rio de Janeiro

Enquanto os convidados dos camarotes aproveitavam shows de artistas, o público geral reagiu de forma negativa à apresentação

Gabrielle Borges
fonte

Momento foi criticado pelo público (Reprodução/Redes Sociais)

A noite de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro teve um momento polêmico. O desfile da Portela na Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (16), começou com atraso significativo devido a um show de drones realizado na avenida pela casa de apostas Superbet.

O público presente demonstrou revolta, vaiando a apresentação e xingando o presidente da Liesa, Gabriel David, responsável pela organização do Carnaval carioca.

A escola estava programada para entrar na avenida entre 0h55 e 1h15, mas só iniciou sua apresentação por volta das 2h da manhã. Antes dela, passaram pela Sapucaí a Acadêmicos de Niterói e a Imperatriz Leopoldinense.

Enquanto os convidados dos camarotes aproveitavam shows de artistas, o público geral reagiu de forma negativa à apresentação dos drones. Registros nas redes sociais mostraram a indignação da plateia, que vaiou em protesto contra o atraso.

[twitter=2023387761223336436?s=20]

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

