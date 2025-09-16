Capa Jornal Amazônia
Luísa Sonza irá tocar no Coachella 2026

O festival americano acontece em abril de 2026

Luísa Sonza durante o festival "Salve o Sul". (Reprodução/Instagram/@luisasonza)

Luísa Sonza foi confirmada no line-up do próximo Coachella nesta segunda-feira, 15. O festival americano acontece nos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de abril de 2026.

A cantora brasileira subirá aos palcos nos dias 11 e 18, que terão Justin Bieber como atração principal. "Vejo vocês lá", escreveu ao compartilhar a notícia em seu Instagram. Além dela, o brasileiro DJ Mochakk também irá se apresentar no festival nos dias 12 e 19 de abril.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, Major Lazer, Iggy Pop, The Strokes, Addison Rae e Young Thug são alguns dos nomes que irão se apresentar no Coachella 2026, que acontece em Indio, na Califórnia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

