Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, participa de debate internacional em Belém durante a COP30

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo e reconhecido por sua atuação em projetos de sustentabilidade, participa nesta segunda-feira (17) de um debate internacional sobre turismo e meio ambiente durante a COP30, em Belém.

O encontro integra a programação oficial do Ministério do Turismo na Conferência Mundial do Clima e reúne Cady, a secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, e a ativista internacional Prasiddih Singh. O evento será transmitida ao vivo pelo YouTube direto do JAQ H1, primeiro barco movido a hidrogênio verde do mundo, ancorado na Estação das Docas.

A presença do nutricionista têm chamado atenção na capital paraense. No sábado (15), ele foi visto circulando acompanhado da irmã, a DJ internacional Ana Clara Cady, na Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro.

Segundo informações exclusivas do colunista Jeferson Höenisch, do Grupo Liberal, Cady também participará, na quarta-feira (19), de um evento ao lado do superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, e do prefeito de Belém, Igor Normando, reforçando sua presença em iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável durante a COP30.