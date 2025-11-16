Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, participa de debate internacional em Belém durante a COP30

O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e contará com ativistas ambientais estrangeiros e representante do Ministério do Turismo

Jeferson Höenisch | Especial para O Liberal
fonte

Daniel Cady participa de debate internacional em Belém durante a COP30 (Divulgação/Sebrae)

O nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo e reconhecido por sua atuação em projetos de sustentabilidade, participa nesta segunda-feira (17) de um debate internacional sobre turismo e meio ambiente durante a COP30, em Belém.

O encontro integra a programação oficial do Ministério do Turismo na Conferência Mundial do Clima e reúne Cady, a secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, e a ativista internacional Prasiddih Singh. O evento será transmitida ao vivo pelo YouTube direto do JAQ H1, primeiro barco movido a hidrogênio verde do mundo, ancorado na Estação das Docas.

image Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, fala sobre o beijo entre a esposa e Daniela Mercury: 'carinho'
O nutricionista Daniel Cady, comentou sobre o beijo: 'aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho', disse

image VÍDEO: Ivete Sangalo canta em trem no Peru e surpreende passageiros que não a conheciam
Cantora está de férias em Machu Picchu ao lado do marido, Daniel Cady, que registrou o momento

A presença do nutricionista têm chamado atenção na capital paraense. No sábado (15), ele foi visto circulando acompanhado da irmã, a DJ internacional Ana Clara Cady, na Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro.

Segundo informações exclusivas do colunista Jeferson Höenisch, do Grupo Liberal, Cady também participará, na quarta-feira (19), de um evento ao lado do superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, e do prefeito de Belém, Igor Normando, reforçando sua presença em iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável durante a COP30.

Palavras-chave

daniel cady

ivete sangalo

cop 30

Cultura
.
SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

CULTURA

Rainha das Matas brilha em desfile ecológico no navio do Greenpeace em Belém

Evento ocorrerá nesta segunda (17), a partir do Portão 2 da UFPA, com uma programação com glamour e mensagens para o cuidado com o meio ambiente

17.11.25 8h00

TREME

Fantástico mostra como Belém 'treme' ao som das aparelhagens durante a COP 30

O repórter Felipe Santana mostrou os bastidores de uma dessas festas e apresentou a potência do 'paredão paraense'

17.11.25 8h39

CASO ELOÁ

Caso Eloá: Netflix lança documentário e discute 'exagero midiático'; entenda

"Refém ao Vivo" revisita o sequestro que chocou o país e discute o feminicídio e o papel da mídia na tragédia de 2008

17.11.25 8h27

CELEBRIDADES

Adriano Imperador relembra confusão com Joana Machado em favela: 'estava possuída'

Ex-jogador falou sobre o assunto em sua biografia "Adriano, Meu medo maior"

13.11.24 19h25

