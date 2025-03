VÍDEO: Ivete Sangalo canta em trem no Peru e surpreende passageiros que não a conheciam

Nem mesmo durante as férias Ivete Sangalo resiste a um microfone! A cantora, que está curtindo uma viagem a Machu Picchu, no Peru, ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, surpreendeu os passageiros de um trem ao soltar a voz durante uma apresentação musical dentro do vagão.

Ao ouvir uma banda local tocando, Ivete não se conteve, pegou o microfone e entrou na roda, acompanhando os músicos. Daniel Cady, que registrou o momento, brincou nas redes sociais sobre o episódio: "Depois do rango, fomos dar uma caminhada pelo trem para fazer a digestão... Ela não se aguentou e já começou a tocar discretamente. Daí foi só uma questão de tempo para ela começar a dar um show".

O nutricionista ainda disse que os passageiros não a conheciam e ficaram chocados com o talento da cantora. "O melhor de tudo foi ver a reação da banda e das pessoas que não conheciam", disse.

A performance incluiu uma interpretação de "Corazón Partío", clássico de Alejandro Sanz que já fez parte do repertório da cantora. Ivete e Sanz, inclusive, gravaram juntos essa canção no DVD "Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã", lançado em 2007.