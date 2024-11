Daniel Cady visita Belém e confirma que trará Ivete Sangalo em 2025

O nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, esteve em Belém nesta quinta-feira (29) para participar do lançamento de uma escola com o mesmo modelo pedagógico sustentável da instituição fundada por Ivete na Bahia.

Em entrevista exclusiva a O Liberal, Daniel, que visitou o Theatro da Paz pela primeira vez, falou sobre a experiência na cidade, as comidas típicas e revelou que levará um isopor de sorvete para Ivete. “Muito legal estar aqui. Tinha um tempo que eu não vinha aqui em Belém. Tô aqui no teatro que eu não conhecia, muito lindo”, disse Daniel.

“Estou muito encantado aqui com as delícias e a cultura de Belém. Já tomei meu açaí, já fui lá na Sorveteria Cairo, já fui no Café Veropezinho, já comi, já bebi, já tô cheio de presente e agora de manhã tô retornando pra Salvador”, contou o nutricionista.

Daniel também afirmou que levará para Ivete sorvete de tapioca, açaí e cupuaçu com castanha-do-pará. “Fui muito bem acolhido aqui em Belém. Vou voltar com certeza, em breve”, revelou Daniel, acrescentando que trará Ivete à cidade em 2025.

