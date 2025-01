Ivete Sangalo comenta sobre a relação do candomblé dentro do axé; veja

Em uma conversa sobre a importância de reconhecer as origens do axé music, Ivete Sangalo abriu o jogo e falou sobre o candomblé e relação dele com o estilo musical que, em 2025, celebra 40 anos de existência. A cantora reagiu ao discurso de Maíra Azevedo, a “Tia Má”, durante o programa da TV Brasil, o “Sem Censura” desta segunda-feira (20), dizendo que: "Não precisa emoldurar não. Todo mundo sabe, mas se faz de maluco".

VEJA MAIS

A influenciadora Maíra Azevedo, disse durante o programa que era preciso falar dos terreiros de candomblé e a sua relação com o axé music, além de comentar o significado do Axé. "A gente precisa falar dos terreiros de candomblé, porque se existe axé music, que surgiu para ser depreciado, porque o axé é um termo que para a gente significa força vital.", e finalizou dizendo: "Então, assim, os maiores percussionistas saíam depois de tocar o rum, o pi e o lé. Depois de sair de lá, de dar os atabaques, clamando os nossos deuses na terra. Então, não posso achar que o Axé Music pode ser tratado como se fosse qualquer coisa. A gente sabe que o Axé Music é para a gente uma benção daqueles deuses que dançam quando estão na terra.".

Logo após a fala da influenciadora, a cantora Ivete Sangalo completou dizendo: "Não precisa emoldurar não. Todo mundo sabe, mas se faz de maluco", sinalizando que as pessoas entendem, mas preferem se negar a entender.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)