Fim da amizade? Claudia Leitte e Ivete Sangalo trocam unfollow após polêmica sobre música

A relação entre as duas maiores estrelas do axé, Claudia Leitte e Ivete Sangalo, parece ter chegado ao fim. Após a polêmica envolvendo a alteração de um trecho da música "Caranguejo", as cantoras deixaram de se seguir no Instagram, gerando repercussão nas redes sociais entre os fãs.

Nos últimos dias, Claudia foi criticada por substituir o trecho “saudando a rainha Iemanjá” por “eu canto meu Rei Yeshua”, referência a Jesus em hebraico. A mudança, que reflete a fé cristã neopentecostal da cantora, gerou acusações de racismo religioso e um debate acalorado sobre a ligação entre o axé e as religiões de matriz africana.

VEJA MAIS

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, criticou publicamente a alteração e apontou o ato como um exemplo de racismo religioso. “Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é o surreal e explícito reforço do que houve de errado naquele tempo”, declarou.

Ivete Sangalo, que inicialmente curtiu o comentário, acabou retirando sua reação, mas capturas de tela confirmaram sua interação com o post, incluindo emojis de palmas.

"Essa questão que levantei é muito mais sobre o todo do que sobre a parte, e maior e mais endêmica do que qualquer caso isolado. Sei que perde-se controle, mas a intenção não é alimentar hate contra ninguém, e sim puxar a discussão como um todo sobre a necessidade de saber o que é axé e reconhecer toda a história. Fechei comentários porque a discussão estava indo na direção errada", declarou o secretário.

Os seguidores de ambas as cantoras rapidamente começaram a especular sobre o suposto rompimento. “A amizade do axé acabou! Claudia Leitte até bloqueou Ivete Sangalo no Instagram”, comentou um internauta. Outro defendeu Ivete: “Ela nunca precisou de Claudia para nada. Quem perdeu foi a loira.”

Pronunciamento de Claudia Leitte

Claudia Leitte comentou sobre o assunto pela primeira vez após uma apresentação de pré-Réveillon no Recife. Na ocasião, vídeos divulgados nas redes sociais mostram a cantora novamente alterando a letra da canção. Claudia substituiu o trecho "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu amo meu Rei Yeshua".

"Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso", afirmou Claudia durante coletiva de imprensa, conforme publicou o jornal O Globo.

O termo "Yeshua", que significa "salvar" em hebraico, é considerado por algumas religiões como o nome original de Jesus Cristo. A mudança gerou reações variadas, intensificando o debate sobre representatividade religiosa e respeito às tradições culturais na música brasileira.

A denúncia contra a cantora continua em análise pelo Ministério Público.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)