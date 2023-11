Claudia Leitte comenta sobre suposto beijo triplo com Ivete Sangalo e Daniela Mercury

A cantora Cláudia Leitte gerou polêmica ao ter exposto opinião sobre o recente beijo entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury. O fato ocorreu durante o Micareta Rio, no último mês de outubro, e deu o que falar entre os internautas.

Leitte negou um possível beijo triplo com as cantoras, com quem possui uma relação de amizade de longa data. "Eu amo Ivete e Daniela. Eu sou a caçula do trio elétrico. Nós três temos relacionamentos íntimos. Nós três não vamos nos beijar", disse.

"Eu dei selinho na Ivete, na live. Temos que ser realverso", disse Claudia Leitte. Apesar da declaração discreta, a cantora está acostumada a ser criticada, por conta da falta de posicionamento em assuntos relacionados à comunidade LGBT+.

Além disso, Claudia Leitte ainda confessou que sofre com TDAH, e para conciliar os compromissos profissionais, possui acompanhamento. "Eu me preparo sempre. Tenho muita disciplina. Tenho uma psiquiatra. Eu sou TDAH. Não tratado, pode levar pessoas a sérias consequências. Eu amo o que eu faço. Não é trabalho. Eu estou vivendo. Estou dividindo com vocês os meus sonhos", disse.