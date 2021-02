Trio elétrico de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e o público

Pela primeira vez, as cantoras conhecidas nacionalmente por arrastar milhares de pessoas no Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, se encontram em cima de um trio elétrico para um show conjunto de três horas de duração. O show especial intitulado “O Trio: Ivete, Claudia e você” será transmitido em live pelo canal Multishow e pelos canais da plataforma Youtube de ambas as artistas. A transmissão online será hoje (13), a partir das 17h30, diretamente da Bahia.

As duas já haviam feito participações especiais uma no show da outra, mas nunca juntas em uma apresentação longa. Na data mais emblemática do ano para as cantoras – o Carnaval, as duas pretendem animar o público respeitando todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Em uma coletiva de imprensa online, Ivete e Claudia falaram de maneira descontraída sobre o projeto. “Fevereiro estava chegando e a gente sabia que não ia acontecer o Carnaval. Temos a responsabilidade dentro dos critérios todos, respeitando tudo e todos, inclusive os fãs e público, porque são cinco dias que sempre tivemos o direito de viver, se jogar e esquecer de tudo, foi uma vontade de Claudia e minha. Imediatamente pensamos uma na outra na hora, temos um convívio delicioso, mesmo antes desta live, que só se intensifica, um relacionamento bom e gostoso de estarmos juntas”, declarou Ivete.

O show será em cima de um trio elétrico, mas sem público. Claudia e Ivete estarão o tempo todo no trio. Elas prometem um repertório especial para ninguém ficar parado em casa. “A gente queria se divertir também, queria ser feliz, o que nos preparamos vai fazer vocês serem felizes demais. O que a gente preparou vai fazer a gente enfiar o pé na jaca”, adiantou Claudia Leitte, sem revelar o repertório guardado a sete chaves.

Ainda sobre o repertório, as musas do Carnaval baiano revelaram ser loucas por trabalho e estarem adorando o projeto. As amigas tiveram dificuldades para retirar músicas para que o show coubesse no tempo determinado. “Está muito bom. O mais importante é que tem sido fluido, a gente conversa, dá risada, fala dos filhos, não é um projeto de negócio, é um projeto da nossa vida”, detalha Claudia. “A ideia é fazer um Carnaval. A gente tem um roteiro, uma transformação, e uma ideia. Existe um modo de se comportar em cima do trio que é algo muito particular. Vai ser um modo trio, o carrão. Estamos fazendo um revezamento massa para não ter parada”, destacou Ivete.

Assim como a própria comemoração brasileira, a live deverá ser colorida, com os sentimentos de pluralidade, respeito e felicidade, bem conhecidos no carnaval baiano. “O trio elétrico leva a música, nossa alegria, junto com a alegria do povo. Ou seja, é um trio, a gente vai fazer uma live e mostrar com quantos paus se faz um trio elétrico”, brincou Claudia.

As duas já começaram a imaginar a ideia de fazer com que esse show Ivete/Claudia viaje pelo país após a distribuição da vacina para todas as pessoas e o fim da pandemia. “A Claudinha conversou comigo sobre essa possibilidade, confesso que estava tão envolvida por nossa live ser no Carnaval que não tinha parado para pensar, nem me tocado para isso. Tem possibilidade sim de isso virar um projeto de ter um número determinado de shows em determinados lugares. Tem tudo para dar certo”, acredita Ivete.

Agende-se

Live “O Trio: Ivete, Claudia e você”

Transmissão: canal Multishow e canais da plataforma Youtube de Claudia Leitte e Ivete Sangalo

Data: sábado, dia 13,

Horário: 17h30