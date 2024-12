MP da Bahia analisa denúncia em relação a Claudia Leitte por suposta intolerância religiosa

A cantora Claudia Leitte, de 44 anos, aparece em vídeo cantando a música "Caranguejo", em que troca o verso "Saudando a Rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua". Por isso, o Ministério Público da Bahia vai avaliar uma possível denúncia para ingressar com ação penal contra a cantora, depois que recebeu representantes de religiões de matriz africana que relataram uma suposta conduta discriminatória da ex-jurada do The Voice Brasil.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a cantora "modifica" a letra da música quando ela canta. O outro caso aconteceu em fevereiro deste ano.

Entenda o caso

No vídeo gravado durante o show de ensaio de verão da artista no Candyall Guetho Square, em Salvador/BA, no último sábado (14/12), é possível ouvir Claudia Leitte canta a música "Caranguejo" de forma diferente da letra original e que está registrada no ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), entidade auxiliar para músicos.

Durante a apresentação, ela substitui "Saudando a Rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua", apesar do contexto da música falar sobre águas, mares e flores, referências a Orixá Iemanjá.

O termo "Yeshua" significa "salvar", em hebráico. Algumas religiões cristãs consideram a palavra como sendo o nome original de Jesus Cristo.

A conduta da cantora foi considerada difamatória, degradante e discriminatória, segundo a sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, Iyalorixá Jaciara Ribeiro, e o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afor-Brasileiras. Por isso, eles acionaram o Ministério Público para formalizar uma representação contra Claudia Leitte.

"Considerando todos os aspectos e a argumentação na denúncia, Claudia Leitte pode ser investigada por intolerância religiosa e racismo religiosa", comentou o advogado Ricador Vieira de Souza.

Caso pensado

Claudia Leitte já havia feito a mudança na letra da música quando ela canta. "Está evidente que não é uma criação artística ou uma improvisação", afirma Hédio Silva Jr, advogado das partes que registraram o requerimento no MP.

Alteração da letra

A autoria da música "Caranguejo" é de Alan Moraes, Durval Luz e Luciano Pinto. Além disso, a cantora realiza as modificações nos versos sem alterar a letra da música no órgão responsável, que é o ECAD. Caso as investigações sejam iniciadas e haja a coleta da provas, a cantora poderia ser investigada e acusada de falsidade ideológica, já que estaria realizando alteração de obra de terceiro sem a devida autorização.

Até o momento, ainda não foi registrado nenhuma alteração no ECAD.

Secretaria de Cultura de Salvador

O caso ganhou tamanha repercussão que o Secretário de Cultura de Salvado, Pedro Tourinho, se manifestou nas redes sociais: "Quando um artista saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retira o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)