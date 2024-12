Ivete Sangalo manda flores para Ludmilla após esquecê-la em agradecimento no Prêmio Multishow

A cantora Ivete Sangalo mandou flores para Ludmilla como pedido de desculpas após esquecer de mencionar a amiga durante o discurso de agradecimento no Prêmio Multishow. As artistas venceram a categoria de Axé/Pagodão do Ano com a música "Macetando", uma parceria da baiana com a funkeira.

Em suas redes sociais, Ivete Sangalo explicou aos seguidores o motivo de não ter citado Ludmilla. "Eu fiquei nervosa e não agradeci a Lud", disse ela.

Para se desculpar, a baiana também enviou o troféu para Ludmilla junto com um buquê de orquídeas nas cores lilás e branco. "Você não existe! Obrigada pelo carinho, Mainha. Macetamos firme nessa. Te amo", agradeceu Lud.

Confira a música: