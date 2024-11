Jaqueta usada por Ivete Sangalo em homenagem à filha de Iza será leiloada

A jaqueta usada pela cantora Ivete Sangalo durante uma homenagem à filha de Iza, Nala, no Rock In Rio deste ano, será leiloada. A peça cravejada de cristais e personalizada com o nome da bebê nas costas foi criada pelo designer Kevin Zanne a pedido da operadora que patrocinou o evento.

Ivete usou a jaqueta durante uma participação especial no show de IZA no Palco Sunset, no dia 20 de setembro. “Porque tia que se preza homenageia no palco para ela nunca mais esquecer", declarou a artista na ocasião.

A roupa será exibida no dia 8 de novembro, em um evento dedicado às mulheres, organizado por Fabi Saad, empresária e fundadora do ecossistema Mulheres Positivas, e Anne Wilians, fundadora do Instituto Nelson Wilians.

O valor arrecadado com a peça será destinado às causas que promovem a equidade de gênero e combatem a violência contra a mulher, por meio da Organização não governamental (ONG) Bem Querer Mulher.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)