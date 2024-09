Marido de Ivete Sangalo explica suspensão de registro profissional de Nutrição

Formado em Nutrição, Daniel Cady não tem mais autorização para "clinicar". O influenciador e empresário, marido da cantora Ivete Sangalo, explicou o motivo da suspensão.

Daniel infornou ao G1, que a "baixa" em seu registro profissional partiu dele mesmo.

Ele disse que dexou de atender pacientes desde 2020 e atualmente é sócio de empresas no ramo da alimentação saudável, por conta disso, avaliou que seria "mais coerente" abrir mão do registro.

Para Daniel, manter o registro ativo culminaria em conflito de interesses. Ele concluiu que isso poderia prejudicar seus pacientes ou mesmo abrir margem para questionamentos sobre suas opiniões.

Agora, o marido de Ivete apresenta como influenciador e bacharel em Nutrição, esses títulos permitem que ele fale sobre o assunto e realize palestras e cursos, como já costuma fazer.

A questão do registro profissional de Daniel ganhou holofotes após ele se envolver em uma discussão com o cirurgião-geral Gabriel Almeida nas redes sociais. Tudo porque o influenciador, defensor de estratégias naturais para perda de peso, chamou atenção para os efeitos colaterais de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, desenvolvidos para o tratamento de diabetes, mas também prescritos para pacientes com obesidade.

Gabriel Almeida criticou o influenciador, destacando que ele precisa estudar. O médico lembrou que a semaglutida, substância ativa do Ozempic, também é aprovada para casos de obesidade e sobrepeso.