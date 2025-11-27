Guns n'Roses no Brasil: Ingressos começam a ser vendidos em breve; saiba quando e como comprar
Os ingressos para a maratona de shows do Guns n' Roses no Brasil já têm data para começarem a ser vendidos. A banda de Axl Rose, Slash e companhia, já confirmada no Monsters of Rock 2026, fará ainda mais oito shows em solo brasileiro, passando por Porto Alegre, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto-SP, Cariacica-ES, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém entre 1º e 25 de abril de 2026.
A venda dos ingressos será dividida em algumas etapas, iniciando-se neste domingo, 30, com a pré-venda exclusiva a membros do fã-clube oficial da banda em Cariacica, Rio de Janeiro e São José do Rio Preto, com membros de outras cidades tendo acesso à modalidade nos dias seguintes. Esta fase da pré-venda terá duração de 24 horas.
A segunda etapa da venda será exclusiva à modalidade Experience e Grupo VIP e terá início em 1º de dezembro para o público carioca, sendo aberta às outras cidades nos dias seguintes. Esta fase não contemplará o show em São José do Rio Preto.
Por fim, a venda geral será iniciada às 10h da manhã do dia 1º de dezembro para o público de Cariacica e de São José do Rio Preto. No mesmo dia, às 17h, serão abertas as vendas gerais para a apresentação no Rio de Janeiro.
A venda de ingressos também será distribuída por diversos sites de acordo com cada cidade. A Bilheteria Digital ficará responsável pela venda de entradas para os shows de Rio de Janeiro, Cariacica, São Luís, Belém, Fortaleza e Salvador, enquanto a Eventim venderá para a apresentação em Porto Alegre e o Meu Bilhete comanda a venda para São José do Rio Preto.
O preço dos ingressos varia entre R$ 375 (meia-entrada, pista) e R$ 1,2 mil (Camarote Open). A bilheteria online aceitará Pix e cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American, enquanto a venda em bilheteria física poderá ser paga com Pix e cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American e em dinheiro. As entradas poderão ser parceladas em até três vezes sem juros ou entre quatro e 12 vezes com juros de 2%.
A venda de meia-entrada para estudantes será limitada a dois ingressos por CPF. Já a meia para idosos terá limite de um ingresso por CPF.
Confira o cronograma completo da venda de ingressos:
PRÉ-VENDA EXCLUSIVA FÃ-CLUBE (com duração de 24 horas)
30/11 (domingo)
8h - Cariacica e Rio de Janeiro - Bilheteria Digital
10h - São José do Rio Preto - Meu Bilhete
1/12 (segunda-feira)
8h - Fortaleza e São Luís - Bilheteria Digital
2/12 (terça-feira)
8h - Salvador e Belém - Bilheteria Digital
11/12 (quinta-feira)
10h - Porto Alegre - Eventim
PRÉ-VENDA SETOR EXPERIENCE E GRUPO VIP (exceto São José do Rio Preto)
Rio de Janeiro - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
15h às 17h - pré-venda Experience
16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
Cariacica - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
8h às 10h - pré-venda Experience
9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
Salvador - 3/12 (quarta-feira) - Bilheteria Digital
8h às 10h - pré-venda Experience
9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
Fortaleza - 1/12 (segunda-feira) - Bilheteria Digital
8h às 10h - pré-venda Experience
9h30 às 10h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
São Luís - 2/12 (terça-feira) - Bilheteria Digital
15h às 17h - pré-venda Experience
16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
Belém - 2/12 (terça-feira) - Bilheteria Digital
15h às 17h - pré-venda Experience
16h30 às 17h - pré-venda Grupo VIP - todos os setores
Porto Alegre - 12/12 (sexta-feira) - Eventim
8h às 10h - pré-venda Setor Experience
9h30 às 10h - pré-venda para Grupo VIP - todos os setores
VENDA GERAL
1/12 (segunda-feira)
10h - Cariacica - Bilheteria Digital
17h - Rio de Janeiro - Bilheteria Digital
10h - São José do Rio Preto - Meu Bilhete
2/12 (terça-feira)
10h - Fortaleza - Bilheteria Digital
17h - São Luís - Bilheteria Digital
3/12 (quarta-feira)
10h - Salvador - Bilheteria Digital
17h - Belém - Bilheteria Digital
12/12 (sexta-feira)
10h - Porto Alegre - Eventim
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA