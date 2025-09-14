Cantora revela que gravou vídeo cantando para fantasma após fumar 'muita maconha'

A cantora Demi Lovato, de 32 anos, voltou a chamar atenção ao relembrar um episódio curioso de sua vida pessoal. Em entrevista, ela revelou que certa vez gravou um vídeo cantando para o que acreditava ser um fantasma depois de ter fumado "muita maconha".

Demi contou que a experiência aconteceu em um momento em que estava sob efeito da substância e decidiu registrar a cena em vídeo. Rindo da situação, afirmou que, apesar de inusitado, o episódio faz parte de sua história de experimentações e aprendizados.

A artista, que iniciou a carreira ainda na adolescência e hoje soma mais de 15 anos de sucesso, aproveitou para reforçar que sua trajetória foi marcada tanto por conquistas musicais quanto por desafios pessoais. Entre eles, destacou questões relacionadas à saúde mental e ao uso de substâncias, temas sobre os quais fala abertamente com os fãs.

Demi em nova fase

Atualmente, a cantora vive um período de maior estabilidade e amadurecimento, e tem se dedicado a novos projetos musicais. Segundo ela, essa liberdade criativa tem sido fundamental para explorar sonoridades diferentes e seguir próxima do público.