Alcione fala sobre 'crush' em Alexandre de Moraes, uso de maconha e poliamor

A cantora Alcione, de 77 anos, repercutiu nas redes sociais ao falar sobre a admiração que tem pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de 56 anos. Em entrevista à revista Breeza, a artista explicou, com bom humor, os comentários sobre um possível “crush” pelo magistrado, muito comentado entre os fãs na internet.

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, garantiu Alcione.

VEJA MAIS

A "Marrom", como é carinhosamente chamada pelos fãs, já havia feito comentários sobre Moraes durante shows anteriores. Em uma apresentação em São Paulo, em março deste ano, ela declarou: “Adoro o nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se conhecesse ele há mais tempo, tinha casado com ele”.

Em 2023, durante um show em Brasília, também disse: "Alexandre de Moraes, meu careca, gosto muito dele".

Poliamor e cannabis

Ainda durante a entrevista, Alcione foi questionada sobre o que pensa sobre o poliamor, tipo de relacionamento que envolve mais de duas pessoas. “Ah, então poliamor é falta de higiene. Como é que eu posso ter poliamor? Não, a pessoa tem que se lavar. Se preservar. Não, eu não gosto desse negócio de poliamor”.

A artista também comentou, com seu bom humor característico, sobre o uso recreativo da maconha, especialmente no Maranhão, seu estado natal. “Maconha, lá no Maranhão, o povo já planta no quintal”, brincou.

Apesar da afirmação, a cantora destacou que nunca usou a substância. “Eu nunca fumei, não sou chegada a fumar nada. Eu sou ruim de respiração, imagina eu fumando. Mas, tudo bem. Agora o nome é cannabis?”, questionou, surpresa com o novo termo.

Sem saber dos usos medicinais da planta, Alcione revelou que prefere outros tipos de ervas naturais. “Sempre tomei chá de erva-cidreira, chá de capim-limão e casca de laranja”, contou.