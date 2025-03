Alcione revela desejo de ter casado com o ministro Alexandre de Moraes

A cantora Alcione surpreendeu o público ao fazer uma revelação inesperada sobre sua 'vida amorosa'. Durante um show no último domingo (23) em São Paulo, ela disse que queria ter uma relação com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A cantora, antes de interpretar o famoso e premiado hit “Faz uma Loucura por Mim”, fez a revelação e aproveitou para realizar uma declaração pessoal sobre o magistrado.

“Sempre falei para minha irmã que, se tivesse conhecido ele antes, teria casado com ele”, disse.

A plateia se empolgou com a cantora que, em seguida, expressou seu carinho pelo ministro: “Sou fã do ministro”.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a Marrom tornou pública a sua admiração por Alexandre de Moraes. Em 2024, em uma apresentação em Brasília, a cantora também fez menção ao ministro, referindo-se a ele carinhosamente como “meu careca”.