VÍDEO: Alcione surpreende fã com visita inesperada e emociona web: 'Nem nos melhores sonhos'

A diva do samba, Alcione, emocionou seus fãs no último domingo (11), após seu show em Campina Grande, na Paraíba. A cantora decidiu fazer uma surpresa inesquecível para um de seus maiores admiradores, Reginaldo Marrom, como é conhecido. Ela chegou de surpresa na casa do fã, que coleciona itens da carreira da artista há 35 anos. A reação do fã ao ver a Marrom pessoalmente foi emocionante e viralizou nas redes sociais.

ASSISTA:

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a felicidade de Reginaldo ao receber a cantora. A paixão dele é tão grande que, no dia da visita, ele estava usando uma camiseta com a foto de Alcione, sem imaginar a surpresa que o aguardava.

VEJA MAIS

A cantora, por sua vez, ficou encantada com a coleção do fã, que inclui CDs, fotos, recortes de jornal, revistas e até mesmo um vestido da artista. Alcione agradeceu o carinho de Reginaldo e aproveitou para conhecer um pouco mais sobre a paixão do fã por sua música.

"Eu estou indo pro aeroporto, mas disse para passar na sua casa antes, pela sua atenção comigo. Eu que agradeço pelo carinho", disse a cantora.

encontro rendeu autógrafos em vários materiais do acervo e muitas fotografias que registraram o dia inesquecível para o fã. Para Reginaldo, o momento ficará marcado para sempre. "Que falar desse encontro, dessa visita, que nem nos melhores sonhos viesse a se realizar? Ainda estou buscando palavras para descrever o tamanho da emoção que senti", escreveu ele em suas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)