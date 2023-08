Voo atrasa e Alcione, que estava como passageira, faz show improvisado; vídeo

Alcione protagonizou um momento especial que viralizou nas redes sociais neste domingo (6). Além do talento indiscutível, a cantora mostrou empatia e bom humor durante um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro ao puxar, na base do improviso, um trecho da música "Não Deixe o Samba Morrer" para alegria dos passageiros que estavam a bordo do avião, que sofreu um atraso na decolagem.

A bordo sem fazer alarde, ela foi reconhecida por fãs e não se incomodou com a tietagem de alguns passageiros. Pelo contrário, decidiu entretê-los e acabou promovendo uma roda de samba improvisada que ganhou até um coro animado do público.

A jornalista Mariana Procopio, da Band, teve o privilégio de testemunhar esse momento e compartilhou a experiência em suas redes sociais. Segundo ela, Alcione teria atendido aos diversos pedidos dos passageiros.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)