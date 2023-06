Alcione interrompe show e dá bronca na produção: 'Cadê minha água?'

A cantora Alcione perdeu a paciência com a produção do show que ela fez no último fim de semana, em São Paulo. A cantora de 75 anos, que se apresenta sentada por conta das dores na coluna, chamou a atenção da sua equipe na frente do público, que registrou o momento.

A cantora esbravejou, "só quero saber cadê a minha água, p....!?, disse ela, visivelmente chateada.

Assista ao vídeo abaixo:

