Alcione se irrita com cor de esmalte e viraliza na web: 'E eu lá sou mulher de francesinha?'

A cantora Alcione viralizou após se irritar durante uma sessão de manicure. Enquanto a profissional fazia as unhas da artista, o produtor fez uma brincadeira e disse que ela precisaria aderir à francesinha ou a cor nude para uma campanha. Após ouvir as opções, Marrom reagiu ao comentário sem saber que estava sendo filmada e rendeu várias risadas e memes na web.

No vídeo postado no Instagram, Carlos Marão diz que foi "perturbar" Alcione enquanto ela fazia as unhas. Assim que o produtor fala sobre as cores disponíveis, a "Loba" imediatamente dá a opinião contrária.

"Não vai mais poder ser no dourado. Semana que vem tem umas fotos e eles pediram para ser nude ou francesinha", inicia Marão. "Eu lá sou mulher de francesinha, po***", rebateu Alcione.

Logo em seguida, o produtor avisa à cantora que está gravando e cai na risada. Marão ainda diz que a outra opção é usar tons claros e Alcione segue rejeitando. "Nude é c* deles. Eu sou mulher de nude?", questionou ela.

Fãs da intérprete de "Meu Ébano" se divertiram com a reação e deixaram seus comentários na publicação. "A Loba tem a unha que ela quiser", "eu estou preso nesse vídeo e não quero sair", brincaram.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)