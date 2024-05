Cantora paraense Naieme sobe ao palco com Alcione em premiação no Rio de Janeiro

A cantora paraense Naieme participou da gravação da 7ª edição do “Prêmio Sim à Igualdade Racional”, no Rio de Janeiro, no último dia 8 de maio. Nas redes sociais, ela compartilhou a vinheta do anúncio da premiação que vai ao ar na TV Globo neste domingo (26/5), logo após o Fantástico. Naieme dividiu o palco com nada mais, nada menos do que Alcione.

Juntas, as artistas realizaram um número musical em celebração a ancestralidade brasileira e amazônica. Um clique das duas foi compartilhado pela cantora paraense em seu perfil no Instagram. “Eu e a Marrom”, escreveu Naieme com emojis de coração.

Natural do Maranhão e devota de Nossa Senhora de Nazaré, Alcione recebeu das mãos de Naiame uma “Nazinha” toda feita a mão, especialmente para ela. A obra é do artista Davi Azevedo, da ‘Davi Quem Fez’ e Mercado Autoral Belém.

O prêmio este ano teve como tema “Inteligência Ancestral - Conexões” e contou com a presença de grandes artistas brasileiros, pessoas e organizações que promovem a causa racial no Brasil e no mundo.