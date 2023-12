Cantora paraense Naieme lança novo projeto audiovisual

A cantora paraense Naieme lançou seu mais novo projeto audiovisual: Studio Sereia Session. Com participação de vários artistas e novas versões de músicas já conhecidas pelo público, as apresentações são lançadas às quintas-feiras no canal do YouTube da artista.

Cada episódio do Studio Sereia Session conta com um novo convidado e é ambientado em um cenário diferente. No total, sete músicas fazem parte do projeto. Naieme acha o formato interessante e bonito, e sempre desejou fazer um trabalho do tipo.

A cantora diz que o público pode esperar boas canções, letras cheias de poesia que contam e histórias e criam memórias. “Pensei em trazer arranjos diferenciados das minhas músicas que o público já conhece e apresentar músicas novas, que abrem possibilidades para reinvenções”, fala. Naieme recomenda: “se preparem para dançar.”

O nome do projeto não é por acaso. A cantora revela que “sereia” é seu apelido, dado pela avó devido à relação que Naieme com as águas dos rios. Ela também afirma que a nomenclatura tem a ver com a força da mulher amazônida, sua magia pessoal, força de expressão e sensualidade. “Tenho um show que se chama ‘Luau da Sereia’ e foi a partir dele que nasceu o repertório do Studio Sereia Session, que é algo muito meu, com meu jeitão”, explica.

Naieme chama, carinhosamente, seus seguidores de “seguitcheurys” - eles são sua base na internet. Ela fala que há um tempo o público pedia novidades e ressalta que a recepção do Studio Sereia Session tem sido linda.

“Fiz esse projeto inicialmente como um especial de fim de ano e minha expectativa é fazer verias edições, trazer várias convidadas, entregar qualidade, conteúdo, diversão e entretenimento”, conta.

Naieme é responsável pela direção, roteirização e produção do Studio Sereia Session. A artista agora faz parte da plataforma “Tudo Nosso”, iniciativa da Devassa para garantir a inclusão de pessoas pretas, pardas e indígenas em espaços de cultura, lazer e entretenimento. Naieme ressalta que a plataforma está contribuindo para conexões importantes.

“Eu que pago tudo, eu que sou minha empresária, eu que movimento muita energia para fazer as coisas acontecerem, mas não faço isso sozinha. A equipe inteira se doou para a gente ter um resultado lindo”, fala.

Um dos episódios do Studio Sereia Session é em homenagem a Léo Platô, produtor audiovisual e amigo de Naieme que morreu em agosto deste ano. Juntos, Naieme e Léo escreveram alguns episódios da websérie “Sampleados”.

Conheça Naieme

A artista, além de cantora, também é compositora, roteirista, atriz, influenciadora e professora de música na Universidade Federal do Pará (UFPA). Naime tem raízes marajoara, indígena e quilombola. A cantora está em fase de produção do seu primeiro álbum. Recentemente, os singles “Yagô” e “Azura” foram lançados nas plataformas digitais.

As raízes de Naieme são nítidas em suas músicas. Seja nas histórias que conta ou nas melodias, a artista descreve cenários da Amazônia, como rios e matas, e sentimentos. “O tambor é parte principal ao se unir à voz e dar o ritmo para tudo que faço. Sempre vai ter tambor e sempre vai ter a voz na cara”, diz.

Naieme atuou nas séries “Squart na Amazônia” e “Sacoleiras S.A.”, da TV Brasil. A artista interpretou a Matinta no curta-metragem “Raimundo Quintela, o caçador de vira porco” - obra premiada no CineFantasy 2019, Prêmio CTAV, Prêmio Mistika Produções, Festival Maranhão na tela 2018 e Festival Palmacine 2019.

Como roteirista, Naieme assina diversos episódios das três últimas temporadas da websérie “Sampleados”; o curta-metragem “Meu Canto, Minha História”; a série documental “De Nanna a Naieme”; e o clipe “Desejo de se Perder”, de Gigi Furtado. Atualmente, a artista está na pré-produção do documentário sobre o mestre da cultura popular paraense Alfredo Reis, “Paragens do Meu Canto”.

Em 2024, a artista estreia na série audiovisual “Amazônia Ancestral”, de Zienhe Castro, e lança singles com Jeff Moraes, Suraras do Tapajós e Júlia Passos. No Carnaval, Naieme e o pai, Alfredo Reis, são enredo na Acadêmicos da Pedreira (Belém/Pará): “A sombra da samaumeira, o velho mundo em minha aldeia”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)