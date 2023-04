Naieme lança ‘Azura’ com referências da ancestralidade Amazônica

A cantora e compositora Naieme lança o novo single "Azura" no próximo dia 27 de abril. A música une elementos do regional Amazônico, com as memórias da infância da artista e a sua herança familiar. O Grupo Liberal teve acesso exclusivo a música que será lançada e disponível em todas as plataformas de música.

Azura começou a ser escrita há 30 anos, revelou Naieme, uma composição de seu pai e que mais tarde os dois rescreveram. "É uma composição de meu pai mestre Alfredo Reis e minha, que inicialmente há aproximadamente 30 anos quando foi composta tinha a poesia de Villar Ferreira, e que recentemente meu pai me chamou para reescrevermos com um novo olhar, com a produção musical de Paulo Dafilin, o resultado é o que vamos ouvir a partir do dia 27/04", iniciou.

A artista contou sobre as influências musicais presentes neste single e que Azura é uma mulher encantada que ouvia nas histórias de sua avó. "Sabe as histórias de viagens e seres fantásticos que a gente cresce ouvindo aqui na Amazônia? Pois é, Azura é uma personagem de uma das histórias que minha avó Rosa conta", destacou.

"Minha avó é uma grande curandeira e tem um trabalho com pajelança e espiritualidade nortista. Para embalar minha infância e dos meus primos e primas, todo um universo lúdico se desenvolveu, cresci ouvindo histórias que me ajudaram a construir minha narrativa enquanto artista. Azura é uma encantada, uma mulher que se transforma em cobra e que rege as chuvas e raios", completou.

O show ainda não tem data, mas a cantora está verificando as pautas no Teatro. Mas antes disso haverá um pré-lançamento apenas para convidados no dia 26. A expectativa é grande e ela espera que seja tão bem aceita quanto foi a canção anterior, Yagô. "Tô bem feliz com o trabalho que tem sido feito. Yago foi lançado em fevereiro e tivemos muitos resultados, engajamento orgânico, números excelentes para um lançamento independente, fiz show em Belém, no RJ, em SP, e Azura segue um mesmo caminho", ponderou.

"Ao longo dos anos vim construindo uma base sólida do meu público principal que cresceu comigo, que vem me acompanhando há vários anos desde a era 'Nanna Reis' e sempre me cobravam e esperavam por lançamentos, Yagô e Azura já são músicas que eu venho cantando há alguns anos, e outras autorais que podem conhecer lá no meu YouTube, fico bem feliz com a repercussão, com a conexão", concluiu.

Todas as etapas de seu trabalho passam por ela, mas a artista destaca a equipe que desenvolve a sua carreira, e um desses nomes é de Geraldinho Magalhães da diversão e arte, que já trabalhou com nomes como Alceu Valença, Lenine e é empresário de Dona Onete.

Antes de mudar de nome, a cantora planejou a sua reapresentação ao público e sugeriu a quem estiver entrando em contato com seu trabalho agora, que assista a série documental “De Nanna a Naieme” e o show “Meu Canto Minha História”, um curta metragem. "Ambos trabalhos com roteiro e direção minhas. Meu trabalho musical, audiovisual é muito pautado na ancestralidade e nas minhas raízes amazônicas, tudo que eu crio hoje tem a ver com esse universo", arguiu.

Naieme deixou um recado e convite ao público, principalmente, ao paraense que cresceu no contexto das histórias da Amazônia e tem apreço pelas lendas. "Azura é uma música para sentir, para deixar levar o corpo, para dançar e criar passos, para performar. É uma música para quem ama nossas lendas, tem curiosidade sobre o mistérios das matas, tem o hábito de pedir licença ao entrar no rio no igarapé. Quem gosta de contar história de visagem no interior, sente uma conexão com a nossa floresta amazônica e todas as suas encantarias e histórias, para roda de mulheres, para danças circulares, e também é para quem não entende nada disso e tá apenas afim de conhecer um som novo", finalizou.

Serviço

Lançamento – “Azura” novo single de Naieme.

Data: 27 de abril

Onde: disponível em todas plataformas de música