Naieme pré-lança ‘Yagô’, seu novo single, em show no Sesc Boulevard em Belém

Vivendo um novo momento na carreira e celebrando a religiosidade sincrética nortista, a cantora Naieme lança nacionalmente o single "Yagô", no dia 2 de fevereiro, mas antes faz um show nesta quinta-feira, 19, às 19h, no Sesc Boulevard dedicado ao público paraense. Os ingressos custam entre R$ 2,50 e R$ 10. A proposta do show é em formato de programa de auditório.

Após fazer a mudança do nome artístico Nanna Reis para o seu nome de registro Civil, Naieme, a artista conta que o single vem para contextualizar essas mudanças e apresentar novo trabalho musical, no álbum produzido por Paulo Dáfilin. "É a música que dá início ao meu álbum, que vem sendo produzido por Paulo Dáfilin, nome importante na MPB por trabalhar com Maria Bethânia e grandes artistas. A música traz a minha percepção da espiritualidade nortista e brasileira e todo o sincretismo que a envolve. Pedir algo pra sereia do mar significa pedir licença pra entrar. Yagô pra mim é um nome de mulher, e na minha licença poética é um nome de sereia, que se apresenta nas correntezas dos rios de água doces para ir conhecer o mar", iniciou.

Sobre a escolha de lançar em Belém, em formato de show de auditório, o single, Naieme conta que é uma forma de presentear seu público cativo. "Decidi pré lançar o single especialmente em Belém, porque aqui é meu lar, e é onde tenho uma base linda de público, de amor, de inspiração e afeto. Vou fazer esse show em Belém como um presente para que possam ver e ouvir antes de todo mundo. Pensei no show como um programa de auditório, com vários momentos de interação e brindes. Yagô é uma música que já venho cantando em meus shows há um tempo, e sempre teve uma resposta linda do público", comentou.

"Todo artista precisa estar em contato com seu público para fomentar a sua arte e eu acredito muito que apresentar esse trabalho junto com o visualizer que fiz com uma equipe linda, jovem, nortista, LGBTQIAP+, é dar espaço e protagonismo para quem tá junto. Criando junto e acreditando junto", completou a artista.

A cantora aposta no sincretismo religioso nortista. (Reprodução / Duda Santana)

Naieme destaca a equipe que a acompanha, entre eles, Duda Santana, fotógrafa. A direção de arte é feita por Vinny Araújo. As artes e identidade das fotos e divulgações são de Rafa de Prada. Quem assina a beleza é Ísis Penafort e Isabela Pamplona, os visualizers são de Kadu Alvorada, vídeos de bastidores Gabe Marques, fotografia Stiil Thuareag Santos, produção Samel Produções, Sandro Santarém e Jonas Macedo.

Além de Yagô, Naieme traz um repertório com músicas autorais, entre elas, "A cura", "Fogo de palha", "Bom dia", "Antiatômico" e "Azura". "No show vou fazer músicas que fazem parte desse novo caminho, como 'A Cura', que ganhei primeiro lugar é melhor intérprete no Fecant (festival nacional da transamazônica) irei apresentar com exclusividade Yagô e o vídeo que a acompanha, vou cantar alguns clássicos paraenses que eu amo, como 'Chegada' de José Maria Villar Ferreira, 'Indauê Tupã' de Paulo André e Ruy Barata, e vou estar acompanhada de mestres da música paraense como Márcio Jardim na percussão (do trio manari) Adelbert Carneiro no contrabaixo e Jacinto Kahwage no piano. Todos foram meus professores em diversos momentos da vida e vai ser bonito esse encontro de gerações", finalizou.

Serviço

Evento: Naieme apresenta ‘Yagô’

Local: Sesc Ver-o-Peso, av. Boulevad Castilhos França, 522/523.

Data: 19 de janeiro

Horário: 19h

Ingressos: venda na bilheteria a partir das 18h, R$ 2,50 (idoso e estudante), R$ 5 (usuário), R$ 10 (inteira)