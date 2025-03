Alcione anuncia vitória histórica do Brasil no Oscar durante Carnaval de Recife

O Brasil fez história no Oscar e a notícia foi dada em grande estilo em Recife, capital de Pernambuco. Durante o Carnaval de Recife, neste domingo (02), a cantora Alcione anunciou que o filme Ainda Estou Aqui venceu na categoria de Melhor Filme Internacional, garantindo a primeira estatueta do país na premiação.

A artista, uma das atrações da festa, teve seu show interrompido para dar a notícia às centenas de foliões que lotavam o Marco Zero, no centro histórico da capital pernambucana. Assim que Alcione revelou o feito histórico, o público foi à loucura, comemorando a conquista.

O filme, dirigido por Walter Salles, conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O longa superou Emília Peréz, Flow, A Garota da Agulha e A Semente do Fruto Sagrado. O prêmio foi entregue pela atriz Penélope Cruz. Ao aceitar o troféu, o diretor Walter Salles agradeceu às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que interpretaram Eunice Paiva no filme.