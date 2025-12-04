Capa Jornal Amazônia
Cultura

Karl Urban promete 'grandes mortes' na 5ª temporada de 'The Boys', que ganha novos pôsteres

Até o momento, o Prime Video não revelou a data exata da estreia da próxima temporada da série

Estadão Conteúdo
fonte

The Boys nova temporada (Reprodução / Instagram @primevideo)

Após quatro sangrentas e chocantes temporadas, o quinto e último ano de The Boys promete guardar grandes surpresas para o público. O sucesso do Prime Video, que retorna para sua leva final de episódios em 2026, ganhou dois novos pôsteres que mostram Butcher (Karl Urban) e Capitão Pátria (Antony Starr) em meio à devastação, com o protagonista andando em meio às ruínas da sede da Vought, enquanto o vilão observa grandes explosões na Terra.

Em participação na FAN EXPO, que aconteceu no final de novembro, Urban revelou que a quinta temporada já começará com grandes mortes inesperadas. "Nós jogamos o espectador ao fundo do poço, mas de uma forma boa, porque os riscos estão tão altos quanto eles podem ser".

"Vão acontecer alguns grandes golpes emocionais logo no primeiro episódio", seguiu o ator. "Isso provavelmente é o que vai fazer vocês pensarem 'puts, isso é de verdade!' Os riscos não poderiam ser maiores e qualquer personagem pode morrer."

Quando estreia a 5ª temporada de 'The Boys'?

Até o momento, o Prime Video não revelou a data exata da estreia da próxima temporada da série. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o criador da série, Eric Kripke, revelou em outubro que o trabalho de todos os episódios, incluindo efeitos visuais, edição de som e coloração, foi finalizado e que os novos episódios "estreiam (razoavelmente) em breve".

Vale pontuar que três das quatro temporadas lançadas até o momento de The Boys estrearam no streaming no mês de junho, a exceção sendo a segunda, que chegou em setembro de 2020, após atraso causado pela pandemia da COVID-19 no processo de pós-produção.

A data de estreia, no entanto, pode ser anunciada em breve. Kripke é um dos convidados confirmados para o painel de The Boys na CCXP25, que acontece neste sábado, 6, às 20h. O evento também receberá os atores Colby Minifie, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Tomer Capone e Laz Alonso, que comentarão os novos episódios, e há a expectativa de que o Prime Video anuncie o dia do lançamento dos primeiros episódios durante a feira.

Franquia 'The Boys' no Prime Video

Além da série principal, a franquia The Boys passa por expansão no streaming da Amazon. Gen V, derivado focado em jovens superpoderosos, teve sua segunda temporada transmitida em 2025 e aguarda a confirmação de um terceiro ano. O título também recebeu um derivado formado por curtas animados, The Boys: Diabolical, em 2022.

A empresa também já anunciou a série Vought Rising, que focará na primeira equipe de super-heróis criada pela empresa, liderada por Soldier Boy (Jensen Ackles), um dos grandes vilões das últimas temporadas da série principal.

Com quatro temporadas, The Boys está disponível no Prime Video. The Boys: Diabolical e Gen V também integram o catálogo do streaming.

