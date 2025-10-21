Cineasta paraense mostra como ‘Quarto de Despejo’ inspira novos olhares na sociedade

Em meio a uma rotina opressora de fome e desigualdade social na antiga Favela do Canindé, em São Paulo, a mineira Carolina Maria de Jesus (1914-1977) teve apenas dois anos de estudo formal, porém escreveu e lançou um livro que se tornou um marco na literatura brasileira em 1960: “Quarto de Despejo: Diário de uma favelada”. Na obra, ela conta o dia a dia de dificuldades que enfrentava como catadora de papel e, com o livro, trouxe à tona o debate acerca da falta de dignidade para famílias em áreas pobres do Brasil e o talento latente de uma favelada. Desde então, essa obra não deixou mais de ser lida, inclusive, em outros países. Uma leitora de “Quarto de Despejo” é a professora Beta Ferreira, que se tornou escritora a partir dessa leitura. A história desse encontro entre Beta e Carolina via literatura chega agora às telas por meio do filme “Você está no Caminho Certo”, do cineasta paraense Marcos Corrêa. O curta vai estrear neste sábado (25), às 19h30, na Exibe, Mostra de Cinema de Barbacena, em Minas Gerais. Mais informações: @mostraexibe.

Carolina Maria de Jesus, autora de 'Quarto de Despejo: Diário de uma favelada' (Foto: Rony Hernandes)

Produzido em São Paulo e com roteiro elaborado a partir do livro histórico, o filme conta a história da professora Beta Ferreira, que se descobre como escritora a partir do encontro com a literatura e inspirada por Carolina Maria de Jesus, ao receber “Quarto de Despejo” como presente de uma aluna. O impacto das palavras da obra na educadora é notório, levando-a a iniciar uma jornada para refazer os passos de Carolina Maria de Jesus pela cidade de São Paulo. Com imagens de arquivo de Carolina Maria de Jesus, o filme-passeio mostra, na São Paulo de hoje, as marcas da atemporalidade da escrita de Carolina nas ruas, nos lugares e na memória.

Como pontua a atriz-MC e pesquisadora Roberta Estrela D’Alva, com participação especial no filme, “Você está no Caminho Certo” se ancora no poder da palavra e em “linhas que escorrem e discorrem a vida, a favela, o gueto”. Um atrativo no filme é que as netas de Carolina Maria de Jesus (Adriana Jesus e Eliane de Jesus) participam da narrativa, trazendo relatos inéditos sobre a relação de afeto com a avó, Carolina Maria de Jesus, ou Bitita, artista capaz de transformar a vivência da fome e da miséria em literatura.

Adriana e Eliane, netas de Carolina Maria de Jesus, participam do filme (Foto: Rony Hernandes)

"Participar do processo do curta foi como se eu respondesse a uma inquietação que me consome por dentro: precisamos de mais Carolina no audiovisual. Que alegria! Contar minha história de como eu conheci essa potência de escritora, e quais caminhos me trouxeram até aqui: reconhecer a minha história e minha escrita também. Carolina, eu já te agradeci hoje?! Mil vezes obrigada por ser minha inspiração”, ressalta a professora Beta Ferreira.

Beta atua como pesquisadora independente e palestrante sobre a biografia e legado de Carolina Maria de Jesus. Ela é escritora com contos e poesias em livros coletâneas, mentora e oficineira em produções de escrita afetiva, organizadora de livros coletânea, gestora e educadora em Projetos de Desenvolvimento Humano com foco em Educação Antirracista em escolas e empresas.

Em cena

Assim como o livro de Carolina Maria de Jesus, o cinema segue ligando vidas. No caso de Marcos Corrêa, ele começou a trabalhar com audiovisual há exatos 19 anos. Ainda na faculdade de jornalismo (UFPA), Marcos começou a trabalhar em uma produtora de Belém, encorajado pela professora da turma de telejornalismo Waleiska Fernandes.

“Ela me introduziu no universo do audiovisual. Criei gosto e depois disso, nunca mais larguei: trabalhei com publicidade, institucionais, programas de TV, transmissões ao vivo e me apaixonei por contar histórias de pessoas em filmes e séries. O cinema pra mim é uma possibilidade de mergulhar em um universo ou personagem e dali mostrar o que se tem de mais bonito e potente”, destaca o cineasta nascido em Belém, tendo crescido no Distrito de Icoaraci, base de sua formação cultural. Desde 2010, Marcos mora em São Paulo. Ele mantém uma relação forte com Icoaraci e tem três filmes feitos nesse distrito e uma série documental.

Cineasta Marcos Corrêa, durante as filmagens de 'Você está no Caminho Certo' (Foto Rony Hernandes)

O legado de Carolina Maria de Jesus, como frisa Marcos Corrêa, permanece como referência para reflexões acerca do cenário social brasileiro. Isso porque “Carolina fala sobre direito e acesso à moradia, insegurança alimentar, maternidade solo, e tem um profundo amor pela escrita e pela literatura”.

Essa atualidade do conteúdo literário e social deixado por Carolina se traduz no conteúdo de “Você está no Caminho Certo”, em que o espectador confere a trajetória de uma mulher preta de 30 anos, nascida na Zona Norte de São Paulo - a professora Beta Ferreira.

“Nós reencenamos fatos acontecidos com Beta pra narrar a história do nascimento dela como uma escritora. O filme começa com uma cena muito bonita entre professora e aluna: a Beta ganha o livro “Quarto de Despejo: Diário de uma favelada” dessa aluna. A partir desse presente, Beta se encanta com a escrita de Carolina e começa a ver o que ela lê no livro no seu dia-a-dia”, pontua Marcos Corrêa.

Dada a proximidade com Carolina, Beta começa a ter a escritora como uma pessoa próxima e, então, escreve cartas para a autora. Com isso, passa a exercitar a escrita. Então, se descobre escritora.

O título do filme tem tudo a ver com esse processo de busca pela cidadania. “Nas entrelinhas, ‘Você está no Caminho Certo’ é uma espécie de mantra. No filme, é a frase que Beta recebe de Carolina quando pergunta se deve continuar no caminho da escrita, mesmo em meio a tantas dificuldades. O filme se ancora no poder da palavra e essa frase é uma resposta pra todas as incertezas que podemos ter em meio a processos criativos e artísticos. Siga, continue, Você está no caminho certo!”, finaliza o cineasta Marcos Corrêa.