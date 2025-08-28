Cantora Márcia Rodrigues lança canção 'Uma Vida' na Rádio Liberal e fala de volta ao tecnobrega

A música da Amazônia tem como marca melodias que fazem o ouvinte um viajante, com lirismo e sensualidade. A cantora Márcia Rodrigues, que surgiu no mercado musical com o sucesso “Procuro Você”, em 1991, segue na ativa em 2025, com novas gravações. Nesta quarta-feira, 27, ela lançou na Rádio Liberal a música “Uma Vida”. Para além do romantismo da primeira fase, Márcia incorpora a sua trajetória uma “pegada” mais ainda mais dançante e alegre.

Para a cantora, atravessar gerações na música exige honestidade e nunca perder a conexão com a realidade. “A canção tem que ser verdadeira, tem que ter um sentimento positivo e precisa trazer uma história que quase todo mundo passou. Quem nunca procurou um grande amor, que perdeu há um tempo e que não imaginava que seria tão importante? Esta é a história de ‘Procuro Você”, exemplifica a artista. "Geralmente, na estrada da vida, quando a gente ama, a gente tenta não se prender, principalmente a geração mais jovem. Tenta não se prender porque quer ‘viver’. Mas, depois, o tempo vai passando, você vai amadurecendo, e percebe que não consegue superar aquela pessoa que ficou para trás. Você entende: era ela a pessoa. Assim que surgiu ‘Procuro Você”, conta Márcia Rodrigues.

O novo lançamento, “Uma Vida”, também é baseada em uma história de amor. “Essa é diferente, é baseada naqueles encontros em que as pessoas que se relacionam parece não terem muito a ver, talvez porque tenham culturas diferentes, gostos diferentes. E aí, surgem aquelas pessoas que dizem que é tudo ‘fogo de palha’, que a história não vai dar certo. Mas a música prova que o amor pode superar tudo”, diz a artista

Márcia Rodrigues está atenta aos formatos da música na atualidade. Além de continuar em sintonia com as rádios, também lançou recentemente um audiovisual, que está na plataforma YouTube, com cinco músicas. “Esse audiovisual inclui ‘Uma Vida” e traz também uma canção chamada ‘Consciência de Cobra’, que é um tecnomelody novo, que traz a visão do emponderamento feminino, que fala sobre a importância da mulher no relacionamento. E também trouxe alguns bregas clássicos em formato de tecnobrega, como “Adeus, Meu Antigo Amor’, ‘Procuro Você’, então fiz as somas de duas fases, remodeladas. Neste audiovisual estão estas músicas, que foram gravadas em Macapá. Ficou um trabalho lindo. E agora, que acabei de chegar em Belém, têm muitos feats com pessoas incríveis que vamos fazer”, anuncia.

Com muita vontade de mostrar suas músicas, Márcia afirma que seu momento atual é de inteira entrega à arte. “Sabe aquela vontade de marcar mais uma vez seu nome? É isso: Márcia Rodrigues está de volta, assinando de novo seu nome. Espero conquistar as pessoas que ainda não me conhecem e fazer relembrar aqueles que já me conhecem”, promete.

A volta de Marcia ao tecnobrega foi motivada pelo trabalho das novas gerações, ela conta. “Eu vi tanta qualidade chegando, tanta diversidade, tanta mistura de ritmos. Eu vi o pop dentro do tecnomelody, eu vi o brega mudando, pegando uma nova cara. A chegada do rock doido. E vi também os meus colegas originários do brega voltando com vontade. Porque nós temos muita história, temos um acervo muito rico. Eu comecei a minha carreira em 1989 e fui a terceira cantora do Pará no ritmo brega. A primeira foi Miriam Cunha, a segunda foi a Francis Dalva, eu fui a terceira. Das pioneiras, quem ficou fui eu. Eu trago a memória das duas”, completa.