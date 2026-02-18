Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Conheça a Máquina do Poder, nova dinâmica do BBB 26

Ao explicar a novidade, Tadeu adiantou que quem garantir esse Poder "vai vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta"

Estadão Conteúdo
fonte

Tadeu Schmidt explicou como será a semana dos brothers. (Globo/Fábio Rocha)

Durante o BBB 26 dessa terça, 17, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que o programa terá uma nova dinâmica, a Máquina do Poder, que será inaugurada às 11h desta quarta-feira, 18. Os brothers poderão usar as estalecas acumuladas para acessar diferentes benefícios disponíveis na máquina. Entre eles, estará um poder especial que interfere diretamente na formação do Paredão.

Ao explicar a novidade, Tadeu adiantou que quem garantir esse Poder "vai vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, no domingo".

A novidade já havia sido sinalizada dentro da casa. Na dinâmica do Ganha-Ganha, Jordana recebeu a informação de que um poder estaria disponível ao longo da semana, mas sem detalhes sobre qual seria sua função.

Agora, com a explicação completa feita pelo apresentador, os participantes finalmente sabem o impacto real da vantagem, o direito de vetar alguém da próxima Prova Bate e Volta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Máquina do Poder
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Aline Dias, mãe de Alane Dias, assina fantasia com material reciclado para desfile da musa

Parceria artística com sua mãe e stylist, levaram para o Carnaval 2026 diversos looks sustentáveis

18.02.26 9h09

CARNAVAL

Sabrina Sato encarna 'Aquarela de Heitor dos Prazeres' e transforma a avenida da Vila Isabel em tela

Fantasia tinha cerca de 10 mil cristais cravejados

18.02.26 9h02

CULTURA

Banda paraense HexaRock lança novo clipe com referências em ‘O Mágico de Oz’

‘Estradas de Tijolos” aborda desafios do cotidiano e será disponibilizada neste sábado (21), a partir das 12h

18.02.26 8h30

NOVO CASAL

Cantora Iza oficializa romance com João Vitor Silva em noite de desfile no Rio

Rumores começaram no Réveillon de Copacabana, quando os dois foram vistos juntos no Copacabana Palace

17.02.26 10h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

MODA SUSTENTÁVEL

Musa da Grande Rio, Alane Dias desfila na Sapucaí com fantasia de garrafa PET

A paraense foi um dos destaques da última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, com o enredo “A Nação do Mangue”

18.02.26 7h24

CULTURA

Rabo do Peru vai levar o brega para o samba em Belém na Quarta-Feira de Cinzas

Término do Carnaval será marcado nesta Quarta-Feira de Cinzas pela saída do bloco Rabo do Peru, de Icoaraci, celebrando o tema ‘Belém, Capital Mundial do Brega

18.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Virgínia revela fantasia para desfile com a Grande Rio: ‘Me sinto pronta’

A influenciadora digital estreia no Carnaval 2026 como Rainha de Bateria da escola de samba

17.02.26 22h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda