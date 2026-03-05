Tânia Maria, de ‘O Agente Secreto’, não vai ao Oscar 2026
A atriz que interpretou Dona Sebastiana não viajará por recomendação médica
A atriz Tânia Maria, que viveu Dona Sebastiana no filme “O Agente Secreto”, não vai à cerimônia do Oscar 2026. A artista não participará do evento por recomendação médica, que a orientou a não viajar aos Estados Unidos (EUA). A programação ocorre no dia 15 de março.
VEJA MAIS
Em vídeo publicado pela Vitrine Filmes, Tânia afirma que ficará no Brasil, pois o país “precisa de gente para brilhar aqui também”. Com bom humor, a atriz convida todos a torcerem pelo longa, que concorre em quatro categorias — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com a performance de Wagner Moura. A premiação é realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles.
Confira mais sobre o Oscar 2026
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA