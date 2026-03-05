Capa Jornal Amazônia
Tânia Maria, de ‘O Agente Secreto’, não vai ao Oscar 2026

A atriz que interpretou Dona Sebastiana não viajará por recomendação médica

Lívia Ximenes
fonte

Tânia Maria não vai ao Oscar por recomendação médica (Divulgação)

A atriz Tânia Maria, que viveu Dona Sebastiana no filme “O Agente Secreto”, não vai à cerimônia do Oscar 2026. A artista não participará do evento por recomendação médica, que a orientou a não viajar aos Estados Unidos (EUA). A programação ocorre no dia 15 de março.

Dona Tânia, como ficou conhecida, faz parte do sucesso da produção, que na última semana recebeu três indicações ao Globo de Ouro

Em vídeo publicado pela Vitrine Filmes, Tânia afirma que ficará no Brasil, pois o país “precisa de gente para brilhar aqui também”. Com bom humor, a atriz convida todos a torcerem pelo longa, que concorre em quatro categorias — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com a performance de Wagner Moura. A premiação é realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Moura concorre a Melhor Ator e celebra a relação de longa data com Ramos, seu padrinho de filho, que estará ao seu lado na premiação em 15 de março

"Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, critica repressão no Irã e concorre a melhor filme internacional; saiba onde assistir

Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou uma imagem de que sua decisão já havia sido registrada

