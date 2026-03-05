Academia do Oscar destaca atuação de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' e brasileiros celebram

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, publicou nessa quarta-feira, 4, um vídeo em seu Instagram destacando a atuação de Wagner Moura em O Agente Secreto. O baiano está indicado à categoria de melhor ator, uma das quatro indicações recebidas pelo filme de Kleber Mendonça Filho.

Wagner Moura conta como descobriu sua indicação ao Oscar: 'Todo mundo estava dormindo' O vídeo traz um breve trecho do longa, em que Wagner, como Armando, conversa com Elza (Maria Fernanda Cândido). Nos comentários da publicação, diversos brasileiros, incluindo membros do elenco e colegas famosos, parabenizam e festejam a trajetória do ator e do filme.

Lázaro Ramos, Adolpho Veloso, Rayssa Leal, Thomás Aquino, Caroline Ribeiro e Alice Carvalho estão entre os que se manifestaram. "Amamos este filme", escreveu Lázaro. "Já ganhou", brincou Ana Hikari. Até o momento desta publicação, o vídeo já acumulava mais de 77 mil curtidas e 15 mil comentários.

Wagner Moura concorre ao Oscar de melhor ator com Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). A cerimônia de premiação acontece no próximo dia 15 de março.