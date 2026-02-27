Fernanda Torres mostra que já votou no Oscar 2026 e brinca: 'O voto é secreto'

A atriz Fernanda Torres votou no Oscar 2026 e utilizou suas redes sociais, no Instagram, para revelar sua participação no pleito, que começou na última quinta-feira, 26, e se estende até o dia 5 da próxima semana. As votações definem os vencedores da premiação, que acontecerá em Los Angeles.

Em uma publicação na plataforma, a brasileira compartilhou uma imagem que confirmava seu voto registrado. A legenda escolhida pela atriz foi: "Meu voto é secreto!", destacando a última palavra.

O filme brasileiro "O Agente Secreto" e suas indicações

A citação de Fernanda Torres é uma referência direta ao longa-metragem nacional "O Agente Secreto", que disputa categorias importantes no Oscar. O filme está indicado a Melhor Filme, Filme Internacional e Direção de Elenco.

Além disso, o ator Wagner Moura recebeu uma indicação a Melhor Ator por seu papel protagonista na obra dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Brasileiros com poder de voto na premiação

A maior premiação do cinema mundial conta com a participação de 63 votantes brasileiros. Entre os eleitores do evento, além de Fernanda Torres, estão nomes consagrados como Fernanda Montenegro e Selton Mello.

Com cerca de 10 mil votantes em sua totalidade, os brasileiros correspondem a aproximadamente 0,6% do corpo eleitoral da premiação.

A cerimônia do Oscar está agendada para o dia 15 de março, com realização na cidade de Los Angeles.