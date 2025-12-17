Próximo filme com Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', terá estreia no Festival de Roterdã

A atriz Tânia Maria, elogiada pelo papel de Dona Sebastiana em O Agente Secreto, está no elenco de Yellow Cake, filme do diretor Tiago Melo que terá estreia mundial no Festival de Roterdã (IFFR), na Holanda.

O filme será exibido na principal mostra competitiva do evento, que premia o vencedor com o Tiger Award, concorrendo com outras 11 produções. O festival acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro.

Em 2018, Tiago Melo ganhou o prêmio Bright Future, voltado para diretores estreantes, por Azougue Nazaré. O cineasta pernambucano é mais conhecido como produtor, tendo trabalhado em filmes como Aquarius e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, e Boi Neon, de Gabriel Mascaro.

Estrelado por Rejane Faria, Yellow Cake é ambientado em Picuí, no interior da Paraíba. Na região, conhecida pelas "terras raras", um grupo de cientistas tenta erradicar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, usando urânio. A protagonista Rúbia Ribeiro (Rejane), uma física nuclear, integra o experimento secreto que dá título ao filme.

A trama mistura ficção científica e drama, abordando temas como exploração dos recursos naturais, implicações éticas da ciência e desigualdade social.

Além de Rejane Faria e Tânia Maria, também estão no elenco Valmir do Côco, Spencer Callahan, Wolfgang Pannek, Alli Willow, Rosa Malagueta, Galeguinho, Zé Matias e Severino Dadá.

Quem é Tânia Maria?

Aos 78 anos, Tânia Maria é uma atriz iniciante. Ela começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Kleber Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Moura) em sua chegada ao Recife. O diretor escreveu a trama de O Agente Secreto com Moura e Tânia em mente.

O The New York Times recentemente destacou o trabalho de Tânia no filme. Na publicação, intitulada The Best, Craziest, Scuzziest Film Performances of 2025 (as melhores, mais loucas e mais bizarras performances cinematográficas de 2025, na tradução), a brasileira conquistou o título de "melhor atuação com cigarro".