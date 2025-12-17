Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Próximo filme com Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', terá estreia no Festival de Roterdã

Estadão Conteúdo

A atriz Tânia Maria, elogiada pelo papel de Dona Sebastiana em O Agente Secreto, está no elenco de Yellow Cake, filme do diretor Tiago Melo que terá estreia mundial no Festival de Roterdã (IFFR), na Holanda.

O filme será exibido na principal mostra competitiva do evento, que premia o vencedor com o Tiger Award, concorrendo com outras 11 produções. O festival acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro.

Em 2018, Tiago Melo ganhou o prêmio Bright Future, voltado para diretores estreantes, por Azougue Nazaré. O cineasta pernambucano é mais conhecido como produtor, tendo trabalhado em filmes como Aquarius e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, e Boi Neon, de Gabriel Mascaro.

Estrelado por Rejane Faria, Yellow Cake é ambientado em Picuí, no interior da Paraíba. Na região, conhecida pelas "terras raras", um grupo de cientistas tenta erradicar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, usando urânio. A protagonista Rúbia Ribeiro (Rejane), uma física nuclear, integra o experimento secreto que dá título ao filme.

A trama mistura ficção científica e drama, abordando temas como exploração dos recursos naturais, implicações éticas da ciência e desigualdade social.

Além de Rejane Faria e Tânia Maria, também estão no elenco Valmir do Côco, Spencer Callahan, Wolfgang Pannek, Alli Willow, Rosa Malagueta, Galeguinho, Zé Matias e Severino Dadá.

Quem é Tânia Maria?

Aos 78 anos, Tânia Maria é uma atriz iniciante. Ela começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Kleber Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Moura) em sua chegada ao Recife. O diretor escreveu a trama de O Agente Secreto com Moura e Tânia em mente.

O The New York Times recentemente destacou o trabalho de Tânia no filme. Na publicação, intitulada The Best, Craziest, Scuzziest Film Performances of 2025 (as melhores, mais loucas e mais bizarras performances cinematográficas de 2025, na tradução), a brasileira conquistou o título de "melhor atuação com cigarro".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

Yellow Cake

Tânia Maria
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

CULTURA

Cena Bis: Festival Psica tem mais de 70 atrações em sua 14ª edição

Se apresentaram no evento, artistas nacionais, internacionais e amazônicos, ocupando espaços simbólicos da cidade e fortalecendo o acesso gratuito à cultura

16.12.25 15h00

CULTURA

Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Vendas de ingressos já começaram, mas apresentações fora de São Paulo ainda não foram confirmadas

16.12.25 11h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

BANDA PARAENSE

I Love Pagode anuncia saída de integrantes e confirma mudanças no grupo

O anúncio oficial da saída de dois vocalistas foi feito na noite desta quarta-feira (17) nas redes sociais da banda, que prometeu continuar a agenda de shows e iniciar um novo ciclo em janeiro de 2026

17.12.25 23h50

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

Sucesso turco

Versão turca de Avenida Brasil, 'Leyla - Sombras do Passado', estreia no Brasil e ganha o público

Com 127 episódios, a versão turca de Avenida Brasil narra a história de vingança de Leyla, equivalente à icônica Nina, contra a cruel Nur (Carminha)

02.12.25 14h31

Novela Turca

Conheça a novela turca 'A Filha do Embaixador'; saiba a história e onde assistir

A dizi também é conhecida pelo título original 'Sefirin Kızı'

10.04.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda